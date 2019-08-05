選汐止立委？王浩宇：最希望黃國昌表態競選連任

2019-08-05 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇的臉書基本資料改「現居汐止區」，外傳要投入該區立委選舉，王浩宇表示確實有很多人勸進，但是他目前最希望黃國昌趕快表態在汐止競選連任，王下午也在電視談話節目中呼籲大家給黃國昌更多溫暖，不要讓黃國昌「戰神」變「站神」，站在汐止選區不競選連任。

王浩宇說，汐止本身是非常艱困選區，到目前為止連黃國昌都不敢表態在汐止區競選連任，因此有很多人就說「浩宇是不是能幫忙承擔責任，不要讓國民黨得利」，他的態度是希望包括黃國昌委員在內，要趕快出來承擔責任競選連任，不要再拖了。

桃園市議員王浩宇。圖／聯合報系資料照 分享 facebook