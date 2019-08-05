國際哺乳周 時尚媽咪北車齊走秀

2019-08-05 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



哺乳也能時尚。國際母乳哺育行動聯盟（WABA）將每年8月第1周（8月1日至7日）訂為國際母乳周，今年宣導主題為「增能家長，啟動哺乳」，強調伴侶、家人、職場與社會支持，改善與營造促進母乳哺育的環境。

為響應國際母乳周，衛福部國民健康署今日下午於台北車站大廳舉辦「哺乳媽咪創意時尚秀」，邀請美麗媽咪們及家人共同參與，10位媽咪更著哺乳衣與哺乳巾時尚走秀，期望激發更多民眾對母乳哺育的支持。

編號七號的徐太太，在先生的陪伴下抱著11個月大的寶寶時尚走秀，並在現場民眾票選下獲得冠軍。徐太太說，她從寶寶生下來至今都親餵母乳，雖然也看過醫師、友人等建議四到六個月大後，即可選擇餵配方奶等方式替換，但她與先生認為，寶寶六個月大到一歲間的營養更是重要、也是強化免疫系統的關鍵，覺得以母乳親餵仍是最好的方式。

徐太太說，台灣的哺乳空間已不算少，她在外也會充分運用；以寶寶至今幾乎沒有感冒生病，現在更會爬來爬去、活動力佳，就是母乳親餵的最好證明。

國健署署長王英偉表示，據國外研究顯示，若有伴侶參與及支持，純母乳哺育及持續哺育的成功率增；另外，依107年全國母乳哺育率調查顯示，產婦哺乳期間最希望獲得支持前三名為「家人給我精神上支持 」、「家人能幫忙照顧嬰兒」、「有人教我如何哺乳」。

國健署自107年起，推動母嬰親善醫療院所認證，已將「鼓勵伴侶及其他家人共同參與孕產照護」措施納入基準，強調媽媽哺餵母乳及撫育小孩的過程中，家庭共同支持的重要性；7月份也舉辦「哺集乳的幸福角落」徵件抽獎活動，邀哺乳媽媽及家庭成員分享哺集乳室幸福故事，今日也邀請媽媽前來走秀。