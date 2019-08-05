親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

柯文哲走訪新北 侯友宜：要寫心得報告

2019-08-05 12:29中央社 新北5日電

聯合報系資料照／記者王敏旭攝影
聯合報系資料照／記者王敏旭攝影
分享

台北市長柯文哲昨天走訪新北，新北市長侯友宜表示，很期待柯文哲打個電話給他並強調「希望柯市長來了以後要寫心得報告」，「心得報告還沒交給我」。

侯友宜今天舉辦「新北戶政日」活動，和來自各區戶政人員互動並表示，新北市人口今年突破了400萬人，這要謝謝戶政人員在第一線提供市民最佳的服務；舉辦戶政日是對辛苦的同仁的一種鼓勵，也是一種責任跟使命。

侯友宜對取消和桃園市長鄭文燦去爬山、走步道的行程一事表示，因為今天剛好碰上戶政日，要花多一點時間跟同仁在一起，和鄭文燦隨時都可以見面，未來還有很多的議題要合作，「我跟鄭市長毫無懸念，全力衝市政，讓新北市、桃園市會更好。」

媒體詢及柯文哲昨天走訪新北各地，是否有和侯聯繫？侯友宜表示，到現在為止，真的很期待柯打一個電話給他說新北市哪一個地方做得很好，或哪一個地方做得比台北市差；「希望柯市長，來了以後要寫心得報告」，「你心得報告還沒交給我呢，來了就拜託要寫個心得報告，那我一定感謝你的指導。」

侯友宜強調，雙北的合作絕對緊密在一起，他跟柯還有很多要合作，不管是交通、治安、水利及捷運等很多要合作的，也籲柯在組黨的過程當中，要念念不忘雙北合作，尤其大台北要靠雙北跟桃園、宜蘭撐起一片天，共同為市政努力，要更打拚，大家逗陣行。

侯友宜柯文哲
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／黃國昌不表態 台聯：聚集小綠力量為台灣承擔

2019-08-05 12:22

無依智青最重要的願望 和家人永遠在一起

2019-08-05 12:13

極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07

新北突破4百萬人 侯友宜：台灣很小，不要太多政治紛擾

2019-08-05 12:02

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

搶外客擴大內需 新北遊客成長

2019-08-05 00:13

工地機具若排黑煙 北市罰10萬

2019-08-05 00:06

防淹水 三重高中「海綿校園」完成

2019-08-05 00:04

新北兒藝節 變裝大遊行

2019-08-05 00:00

七夕花價平穩 花小錢博芳心

2019-08-04 23:53

2市合作 金山「城鎮之心」開發啟動

2019-08-04 23:37

台大紹興南都更案 採投資零風險策略

2019-08-04 23:17

溝壁雜草三不管？北市將檢討改善

2019-08-04 23:10

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

影／逛夜市啖魚 柯文哲被問是否曾卡魚刺搖頭說沒有

2019-08-04 21:39

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

影／新北兒藝節遊行 超巨型三頭龍氣球驚艷全場

2019-08-04 17:47

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

防短暫強降雨淹水情況 新北第5座透保水校園完成

2019-08-04 15:18

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

北市替代役「小平頭表演團」 秀才藝幫失智老人慶生

2019-08-04 12:03

工地機具排黑煙 北巿環保局要罰10萬

2019-08-04 11:34

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06
看更多

熱門文章

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 13:12

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

極品美腿再現！ 美人腿公主選拔睽違2年將復辦

2019-08-04 19:08

花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

從2顆造型球起家 台東熱氣球連辦9年已成品牌

2019-08-04 19:09

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

花蓮勝安宮搭七夕鵲橋 60男搶繡球

2019-08-04 13:49

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

配合夏季日落 高美濕地309公車延後收班

2019-08-04 17:45

5.5億打造竹圍觀光漁港 鄭文燦：最大天幕廣場儘快完工

2019-08-04 18:38

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

長壽鄉沒有醫師藥師常駐 鄉民嘆：自求多福

2019-08-04 18:34

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

基隆所屬金山溫泉地解禁 除草整地不為招商為此事

2019-08-04 16:34

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

綠營關中要地台南年底面臨大綠小綠爭搶 藍有機會奇襲

2019-08-04 17:43

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

到加油站看五分車頭 鐵道迷多了一個朝聖點

2019-08-04 19:09

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

為孩子放棄軍中升遷父代母職20年 97歲獲選模範父親

2019-08-04 18:37

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

柯文哲：北市22萬學生9月推無現金交易

2019-08-04 15:38

教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06

影／逛夜市啖魚 柯文哲被問是否曾卡魚刺搖頭說沒有

2019-08-04 21:39

台灣金牌主廚vs.客座主廚 宜蘭飯店研發新美食套餐

2019-08-04 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top