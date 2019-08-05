無依智青最重要的願望 和家人永遠在一起

2019-08-05 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



小琤與小如這對姊妹都是心智障礙者，小琤國小畢業後，父母便失聯，姊妹開始不斷轉移安置、適應環境，過著顛沛流離的生活，即使透過社會局安排，6年來也換了5個寄養家庭。

禍不單行，小琤因年滿18歲，必須離開寄養家庭，雖能入住第一社福辦理的團體家庭，卻得和從小相依為命的妹妹小如分開，兩人都很難過，也影響各自發展。

好在小琤並不氣餒，每次團體家庭旅遊活動都邀請小如參加，同時努力工作，用微薄收入支付妹妹的旅費。就在分開4年後、小如18歲也必須離開寄養家庭時，重逢露出曙光。

「我是姊姊，會照顧妹妹，我想跟妹妹住在一起。」小琤勇敢告訴第一社福，想爭取和妹妹同住的機會；經過申請，終究皇天不負苦心人，兩姊妹再度相聚。小琤對小如也常說，最重要的願望就是和家人永遠在一起。不離不棄的姊妹情誼，感動許多周遭人士。

如今，姊妹倆白天在第一社福的日間發展中心技藝陶冶班（清潔隊），每天跟老師到企業辦公室或社區大樓打掃半天，練習職能還可賺取獎勵金，晚上住在團體家庭，跟20多位同儕及教保員一起生活，安然度過9年。

第一社福提供成年心智障礙者住宿照顧服務，社會的愛心捐獻，多年來始終是很大的支持力量。去年耶誕節，藝人小豬黃沐妍主動表達想探望服務對象，還找了魔術師和歌手、向知名餐廳募餐點、自掏腰包買奶粉麥片等生活物資一起前來。

今年初，黃沐妍大量訂購第一社福推廣的心智障礙青年手繪紅包袋，也答應協助拍攝公益宣傳照，和智青一起開心玩桌遊。黃沐妍呼籲民眾捐助物資，讓像小琤與小如這樣的無依智青，不必為明天的生活發愁。

udn買東西購物中心也協助第一社福募集愛心待用物資，品項有麥片、奶粉、沙拉油、料理包、罐頭食品、紙尿褲、電扇、電烤箱等。即日至9月30日，參與認購可獲udn買東西300元折價券。

活動連結 https://bit.ly/2OBXQcl