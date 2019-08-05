極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



貢寮區「馬崗漁村聚落」由所在地居民申請登錄聚落建築群，新北市文化局早上以發新聞稿的方式，宣布經專家學者審慎評估後，決議不登錄聚落建築群，提案人游伯軒得知結果難過的說，很失望，他們要再和居民商量，下一步如何走。

去年11月21日由22位所在地居民申請登錄聚落建築群，經辦理專案小組會勘，及辦理公聽會，今年7月17日提送文資審議大會審議。

市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為，馬崗漁村所屬之環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，又本區域人群之移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，也因傳統砌石構造之石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，又諸多建築改建為新式建築，以致該區域全貌協調價值深受影響，故做成不登錄之決議。

福連里第十鄰鄰長江陳碧珠說，她住的石頭厝有7、80年了，她家對面的石頭厝上百年了，這些石頭厝都是從海邊扛石頭回來蓋的，面海側會留一個窗看颱風浪有多大。

60年前她的大女兒才出生幾個月大，一次颱風來把漂流木捲上來，撞垮石頭牆，海水灌進家中，她的女兒差點被壓死，之後颱風一來就趕快撤到後方更高的親友家去避颱，每次颱風來就很擔心，直到漁港和堤防蓋起來，浪才沒再打上來。

江陳碧珠說，地主101年把地賣給財團，她們都不知道，要是財團來開發，他們要被趕走，習慣天天看海吹海風的日子，去別的地方住根本不習慣，申請登錄聚落建築群失敗，拚輸人家就輸了，不然怎麼辦？

游伯軒說，他申請聚落建築群是朝兩個方向，一是禁止隨意的商業開發，更遑論是破壞式的開發，第二個部分目前急需保存的是台灣在地漁村文化，還存在的漁民和海女，聚落群審過的話，會有些經費進來，可以幫助漁村把傳統文化傳承下來。