親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

影／全國視障生音樂夏令營 街頭藝人也來參加

2019-08-05 12:00聯合報 記者游振昇╱即時報導

第4屆扶輪全國視障生音樂夏令營今天在台中啟明學校展開，4天課程讓視障生們學流行音樂，並以多種樂器教學互動，連續4年都參加夏令營的視障街頭藝人陳翔說，音樂夏令營讓他收穫滿滿，學習音樂也學習和同學們的相處方法，他從音樂學習中獲得感動和力量。

全國視障生音樂夏令營4天活動都在台中啟明學校舉辦，由台中北區、西南、北屯、松竹扶輪社贊助，邀請頂尖演奏團體「無限融合樂團」的各項樂器專長老師指導，老師董舜文說，這4年來的音樂夏令營活動，他們看到學生越來越活潑，樂於學習和一般人接觸，學生們的抗壓性高，董舜文說，和學生們的互動過程中，「我們也改變了，學到很多」。

21歲視障街頭藝人陳翔連續4年參加音樂夏令營，他說在夏令營中學到和同學相處，學習感受音樂的美和力量，他每年都在期待一年一度的音樂夏令營；今天的開幕式中，歌手陶喆和蔡健雅都錄音祝福，希望學生們在夏令營中學到很多。

台中啟明學校校長廖連喜表示，視障學生的學習意願高，學校希望幫學生們一圓音藥夢，正和扶輪社和音樂老師們討論，讓這4年夏令營表現優秀學生有一展長才機會，安排到台中國家歌劇院表演，讓更多人看到、聽到視障生們的成績。

全國視障生音樂夏令營今天在台中啟明學校展開，全國48位視障生參加，也有街頭藝人報...
全國視障生音樂夏令營今天在台中啟明學校展開，全國48位視障生參加，也有街頭藝人報名。記者游振昇／攝影
分享
全國視障生音樂夏令營今天在台中啟明學校展開，全國48位視障生參加，也有街頭藝人報...
全國視障生音樂夏令營今天在台中啟明學校展開，全國48位視障生參加，也有街頭藝人報名。記者游振昇／攝影
分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／黃國昌不表態 台聯：聚集小綠力量為台灣承擔

2019-08-05 12:22

無依智青最重要的願望 和家人永遠在一起

2019-08-05 12:13

極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07

新北突破4百萬人 侯友宜：台灣很小，不要太多政治紛擾

2019-08-05 12:02

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

搶外客擴大內需 新北遊客成長

2019-08-05 00:13

工地機具若排黑煙 北市罰10萬

2019-08-05 00:06

防淹水 三重高中「海綿校園」完成

2019-08-05 00:04

新北兒藝節 變裝大遊行

2019-08-05 00:00

七夕花價平穩 花小錢博芳心

2019-08-04 23:53

2市合作 金山「城鎮之心」開發啟動

2019-08-04 23:37

台大紹興南都更案 採投資零風險策略

2019-08-04 23:17

溝壁雜草三不管？北市將檢討改善

2019-08-04 23:10

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

影／逛夜市啖魚 柯文哲被問是否曾卡魚刺搖頭說沒有

2019-08-04 21:39

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

影／新北兒藝節遊行 超巨型三頭龍氣球驚艷全場

2019-08-04 17:47

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

防短暫強降雨淹水情況 新北第5座透保水校園完成

2019-08-04 15:18

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

北市替代役「小平頭表演團」 秀才藝幫失智老人慶生

2019-08-04 12:03

工地機具排黑煙 北巿環保局要罰10萬

2019-08-04 11:34

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06
看更多

熱門文章

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

極品美腿再現！ 美人腿公主選拔睽違2年將復辦

2019-08-04 19:08

花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

從2顆造型球起家 台東熱氣球連辦9年已成品牌

2019-08-04 19:09

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

花蓮勝安宮搭七夕鵲橋 60男搶繡球

2019-08-04 13:49

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

配合夏季日落 高美濕地309公車延後收班

2019-08-04 17:45

5.5億打造竹圍觀光漁港 鄭文燦：最大天幕廣場儘快完工

2019-08-04 18:38

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

長壽鄉沒有醫師藥師常駐 鄉民嘆：自求多福

2019-08-04 18:34

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top