影／全國視障生音樂夏令營 街頭藝人也來參加

2019-08-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



第4屆扶輪全國視障生音樂夏令營今天在台中啟明學校展開，4天課程讓視障生們學流行音樂，並以多種樂器教學互動，連續4年都參加夏令營的視障街頭藝人陳翔說，音樂夏令營讓他收穫滿滿，學習音樂也學習和同學們的相處方法，他從音樂學習中獲得感動和力量。

全國視障生音樂夏令營4天活動都在台中啟明學校舉辦，由台中北區、西南、北屯、松竹扶輪社贊助，邀請頂尖演奏團體「無限融合樂團」的各項樂器專長老師指導，老師董舜文說，這4年來的音樂夏令營活動，他們看到學生越來越活潑，樂於學習和一般人接觸，學生們的抗壓性高，董舜文說，和學生們的互動過程中，「我們也改變了，學到很多」。

21歲視障街頭藝人陳翔連續4年參加音樂夏令營，他說在夏令營中學到和同學相處，學習感受音樂的美和力量，他每年都在期待一年一度的音樂夏令營；今天的開幕式中，歌手陶喆和蔡健雅都錄音祝福，希望學生們在夏令營中學到很多。