「智慧聯網專題實作競賽」南台科大一金一銀一佳作

2019-08-05 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南台科大電子系物聯網實驗室與企管系組成團隊，參加2019年「智慧聯網專題實作競賽」，奪智慧空間應用組全國金獎與銀獎，及車用電子或運輸應用組佳作。此項競賽由初賽236隊56所大專院校中篩選出60個隊伍進入決賽，總體得獎率約5%，得獎相當難得。

智慧空間應用組全國金獎「就視要簡單」團隊，由南台電子系物聯網實驗室學生陳振豪、張智堯、楊宗翰、楊子進、柯舜傑與企管系蔡宗岳教授所指導學生林莉紋及謝宜鈴組成。專題透過深度學習技術可有效解決多重慢性病視障者多重用藥時吃錯藥的問題，成功率已達97%以上。

全國銀獎「視障者行走安全之智慧輔具聯網系統」，由實驗室學生藍文謙、蔡承翰、林甫軒、吳振豪、周煜堂與企管系蔡宗岳教授指導學生吳浩萍及黃品瑄組成，針對視障者在外行走安全開發一套輔具系統提升視障者於外出時安全性。

車用電子或運輸應用組佳作獎「疲勞駕駛警視之異質性車內視聯網系統」，也由電子系物聯網實驗室方科諭及蘇康維、電子系余兆棠教授指導學生林聖修、電子系胡偉文教授指導學生張柏凱與企管系蔡宗岳教授指導學生鄭雅心及王品樺組成。得獎專題首先透過智慧眼鏡辨識駕駛者是否有疲勞現象，假如駕駛者戴上智慧眼鏡發生疲勞現象時，該系統會結合電力線(Power Line Communication，PLC)控制安裝於汽車前方的攝影機，將汽車前方的影像以及疲勞警示訊息顯示於該汽車後方，讓後方來車得知前方車輛的狀況。