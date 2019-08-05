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台中啟動共融公園 兩年改善36座公園無障礙遊戲環境

2019-08-05 11:29聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府建設局今天舉行台中市友善共融公園改善工程-西屯區聯合開工典禮，市長盧秀燕與在地民意代表一起動鏟，象徵啟動台中共融公園，讓老少丶身心障礙孩子無差別樂在遊戲。

建設局提出「台中美樂地（Taichung Melody）」政策，分短、中、長期計畫推動共融公園、特色公園及兒童遊戲場安全計畫，盤點市區內的公園，108年要改善33處老舊公園為友善共融公園外，109年打造3座共融公園及逐年辦理多處友善共融及特色公園，並致力佈點安全且合格的兒童遊戲場與廁所環境之提升。

今天在西屯區辦理友善共融公園聯合動工，將改善老舊公園計畫，包括青海、朝貴、上德、甘肅、福林、福聯、福瑞、大弘、大仁、三信、世貿及洛陽公園共12座公園，其中10座今年底可完工。

市長盧秀燕表示，身為「開工市長」，必定務實推動各項建設，為市民爭取福利。

西屯區推動12座友善共融公園改善計畫，總經費約新台幣2400萬元，總工期210天，其中10座公園已完成規劃設計，預計108年底全數完工。

市長盧秀燕說「共融」是一種近期興起的精神概念，共融公園全區無障礙通行環境、兒童遊戲場及公廁進行整體改善，提供每個孩童平等遊玩的權利，在遊戲場充分的伸展活動，促進兒童的感覺統合、平衡力、專注力及人際互動等能力。

建設局陳大田局長表示，部分共融公園打破傳統遊具的限制，導入「輪椅盪鞦韆」，讓坐輪椅的小朋友也能體驗盪鞦韆的樂趣。還有「鳥巢盪鞦韆」讓父母及爺爺奶奶也能與兒孫一起共玩。

在共融公園裡，「遊戲」對身心障礙孩子不再可望而不可及。建設局期望整體改善完成後，提供市民更友善的公園休憩空間及安全的兒童遊樂場所。

台中市政府啟動台中美樂地計劃，老公園變共融友善，今天在西屯舉行聯合開工典禮。記者...
台中市政府啟動台中美樂地計劃，老公園變共融友善，今天在西屯舉行聯合開工典禮。記者陳秋雲/攝影
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台中市政府啟動台中美樂地計劃，老公園變共融友善，今天在西屯舉行聯合開工典禮。記者...
台中市政府啟動台中美樂地計劃，老公園變共融友善，今天在西屯舉行聯合開工典禮。記者陳秋雲/攝影
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盧秀燕台中市
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