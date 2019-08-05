馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



東北角貢寮極東村落「馬崗漁村」石頭屋傳承百年，但地主有意收回由開發建商進駐投資，居民向文化局申請登錄聚落建築群，文資審議結果今出爐，因為缺乏個別獨特性、又該區域人群移居、家系構成等，欠缺歷史脈絡與紋理完整性將不登錄聚落，但漁村內3棟列冊追蹤的建物，將單點式的依文資法程序審議。

新北市文化局指出，馬崗村申請聚落保存案經送文資審議大會審議，今天結果出爐，市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為，馬崗漁村所屬的環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性。

文化局指出，該區域人群移居、家系構成到宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，且傳統砌石構造的石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，建築改建為新式建築，導致該區域全貌協調價值深受影響，因此做成不登錄的決議。

文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周表示，漁村的空間聚落與建築，與其產業活動及變遷有關，同時連結地方宗教信仰，但相較於附近區域的漁村聚落，在聚落空間的整體空間組織構成及建築樣貌上，未呈現出代表性，而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，亦不具完整性，很可惜。