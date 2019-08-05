親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

東北角貢寮極東村落「馬崗漁村」石頭屋傳承百年，但地主有意收回由開發建商進駐投資，居民向文化局申請登錄聚落建築群，文資審議結果今出爐，因為缺乏個別獨特性、又該區域人群移居、家系構成等，欠缺歷史脈絡與紋理完整性將不登錄聚落，但漁村內3棟列冊追蹤的建物，將單點式的依文資法程序審議。

新北市文化局指出，馬崗村申請聚落保存案經送文資審議大會審議，今天結果出爐，市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為，馬崗漁村所屬的環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性。

文化局指出，該區域人群移居、家系構成到宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，且傳統砌石構造的石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，建築改建為新式建築，導致該區域全貌協調價值深受影響，因此做成不登錄的決議。

文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周表示，漁村的空間聚落與建築，與其產業活動及變遷有關，同時連結地方宗教信仰，但相較於附近區域的漁村聚落，在聚落空間的整體空間組織構成及建築樣貌上，未呈現出代表性，而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，亦不具完整性，很可惜。

台南大學文化與自然資源學系老師賴志彰也說，30年前台大城鄉所博士生時代，曾參與夏鑄九老師主持的卯澳漁村保存計畫，還開過2次公聽會，跟村民溝通、協調，結果村長與村民都不同意，當年馬崗、卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建，所剩無幾。

馬崗漁村聚落有半數建築是石頭屋構造。圖／報系資料照
馬崗漁村聚落有半數建築是石頭屋構造。圖／報系資料照
分享
馬崗村是台灣本島極東村落，聚落有半數建築是石頭屋構造。圖／報系資料照
馬崗村是台灣本島極東村落，聚落有半數建築是石頭屋構造。圖／報系資料照
分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

搶外客擴大內需 新北遊客成長

2019-08-05 00:13

工地機具若排黑煙 北市罰10萬

2019-08-05 00:06

防淹水 三重高中「海綿校園」完成

2019-08-05 00:04

新北兒藝節 變裝大遊行

2019-08-05 00:00

七夕花價平穩 花小錢博芳心

2019-08-04 23:53

2市合作 金山「城鎮之心」開發啟動

2019-08-04 23:37

台大紹興南都更案 採投資零風險策略

2019-08-04 23:17

溝壁雜草三不管？北市將檢討改善

2019-08-04 23:10

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

影／逛夜市啖魚 柯文哲被問是否曾卡魚刺搖頭說沒有

2019-08-04 21:39

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

影／新北兒藝節遊行 超巨型三頭龍氣球驚艷全場

2019-08-04 17:47

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

防短暫強降雨淹水情況 新北第5座透保水校園完成

2019-08-04 15:18

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

北市替代役「小平頭表演團」 秀才藝幫失智老人慶生

2019-08-04 12:03

工地機具排黑煙 北巿環保局要罰10萬

2019-08-04 11:34

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06

人間仙境！雲海圍繞坪林茶園 網紅秘境曝光

2019-08-04 06:59
看更多

熱門文章

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 13:12

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

錄取率只有6.69% 上千人報考基隆清潔隊員全拚了

2019-08-04 13:05

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

竹山50年戀人吊橋前年遭沖毀 今重生漂亮見客

2019-08-04 13:06

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

看到老父親被表揚 40歲「阿妹仔」感動落淚

2019-08-04 12:58

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

極品美腿再現！ 美人腿公主選拔睽違2年將復辦

2019-08-04 19:08

花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

法國麵包與紅酒度亡靈 這場普度令人回到1884年

2019-08-04 12:09

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

花蓮勝安宮搭七夕鵲橋 60男搶繡球

2019-08-04 13:49

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

從2顆造型球起家 台東熱氣球連辦9年已成品牌

2019-08-04 19:09

配合夏季日落 高美濕地309公車延後收班

2019-08-04 17:45

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

5.5億打造竹圍觀光漁港 鄭文燦：最大天幕廣場儘快完工

2019-08-04 18:38

影／愈玩愈大！ 台中太平88潑水節出動洗街車

2019-08-04 13:04

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top