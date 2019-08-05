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教部列冷氣為教室設備 藍議員要柯文哲別再推給家長裝

2019-08-05 09:06聯合報 記者翁浩然╱即時報導

高雄市長韓國瑜今年初拋出全市各級學校裝冷氣政策後，教育部近來修正相關基準，把冷氣列為普通教室設備之一，本月起新學年起生效；對此，北市議員游淑慧今天在臉書指出，過去市長柯文哲一直自詡台北為「首善」之都，但光是國中小安裝冷氣議題上，她認為柯真的要再加油，也希望柯市府別再吃定父母愛孩子的心情而推給家長。

游淑慧表示，2018年5月，正在競選的柯文哲宣布台北市國中小全面加裝冷氣；當選後，柯文哲改口稱「裝冷氣只是最後手段」，要改善的是綠建築、機電系統。教育局也辯稱全市國中小加裝冷氣需要14億經費，市府立場為家長募款為主，因為冷氣非校園「基本」設備。

游淑慧說，教育局預定2021年才完成北市所有國小的電源改善計畫（改善成能負荷冷氣電、電流之電力系統）；至於何時北市所有國小才能有冷氣？不確定，要視各校家長會募款能力囉！

她也曾問教育局，保養、濾網清潔費用誰出？6年級和1年級家長分擔一樣嗎？電費、冷氣費都家長分擔募款，弱勢家庭如何？為什麼公家機關不先做綠建築，把冷氣列為最後手段？她也問柯，若大人都無法在沒冷氣的環境下工作，憑什麼要求小朋友要能忍耐？

游淑慧指出，如今教育部都跟進將冷氣列為國中小的法定「基本」配備，請問柯文哲市長還要堅持冷氣非「基本」設施應該由家長自行募款安裝嗎？在總統夢和主席夢的作祟之下，她真不知道柯還有多少心思在台北市政...停滯的大巨蛋、東區活力、雙子星計畫、捷運交通建設，停滯的台北市。

對此，教育局表示，教育部對外已說明，新舊基準對冷氣裝設的規定都相同，裝不裝冷氣仍是各校權責，各地政府可以視實際需求設置，並非強制；因此，北市目前仍以補助學校基礎電源改善工程，汰換老舊供電設備、提升用電效能為主，從105年到今年底已編列預算約9.5億元要改善188校；另也會補助低收入戶、中低收入戶經濟弱勢學生的冷氣安裝費與電費。

北市議員游淑慧今天在臉書指出，過去市長柯文哲一直自詡台北為「首善」之都，但光是國...
北市議員游淑慧今天在臉書指出，過去市長柯文哲一直自詡台北為「首善」之都，但光是國中小安裝冷氣議題上，她認為柯真的要再加油。圖／聯合報系資料照片
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游淑慧
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