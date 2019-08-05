汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市汐止區著名景點除了有「通靈少女拍攝地」的濟德宮及新山夢湖外，良好的空氣品質也讓汐止時常有美麗的星光可以觀賞，有民眾就在自家陽台捕捉到滿天都是星光的畫面，絢爛奪目的美景，讓不少網友看到也紛紛表示要守在家裡拍攝星空照片。

近期雙北地區及基隆地區的空氣品質極為良好，根據中央氣象局空氣品質指標預報指出，今天環境風場為偏東風，儘管竹苗以南地區擴散條件稍差，局部地區較易累積汙染物達普通等級，但北部、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

網友「趙明」近日在臉書「汐止集團」上傳一張照片表示，汐止的天空星光燦爛，從照片可以看到，漆黑的夜晚中，整片天空被數以萬計的星光點亮，由於照片十分漂亮，許多網友看到後，大力讚許原PO高超的拍攝技巧，並紛紛請教如何能拍到夜裡的星空。

原PO表示，他是個教國高中生的公民老師，有時會在台北及新竹地區授課，一開始只是希望能夠利用鏡頭記錄孩子的成長點滴，後來演變成拿著單眼四處拍照，紀錄汐止在地文化及美景，「我就是個白天拿粉筆、有空拿相機」的業餘玩家，並非專業級攝影師。