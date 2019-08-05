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執勤遭撞斷腿 員警陳昭宏念碩班拚立委

2019-08-05 01:17中央社 新北4日電

人生劇本是不能偷看的，3年前因執行交維勤務，遭女子酒駕撞斷雙腿的員警陳昭宏，經過復建重新站起來，決定重新挑戰人生，不但考上文化大學法律研究所，還進一步要拚選立委。

陳昭宏表示，他於民國105年7月16日在台65線上執行交維勤務遭女子酒駕撞斷雙腿，這血淋淋的畫面仍令人難忘，經過多次手術截去一腿後，仍能以義肢重新站起來，今年也考上文化大學法律研究所在職專班。

一般人在遭遇人生重大變故時，常會意志消沉，但陳昭宏卻有不同的思維，為償還各界幫助他重新站起來的「人情債」，他決定以無黨籍身分參選新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立法委員。

他接受中央社記者採訪時指出，他沒有政黨奧援，更沒有地方派系支持，但他仍希望選到底，希望從一個基層員警出身的他，來反映出基層盼望更安全的生活環境，雖是酒駕的受害人，但他希望的不是酒駕修法，而是一個完整配套的交通環境及執法條件。

他表示，任何一件交通事故的發生都會造成一個家庭的不幸，同樣會消耗很大的社會成本，他希望以償還各界伸援「人情債」的心理來回饋社會；至於選舉結果，就看未來發展。

他說，從警13年，不好意思因身體缺憾占缺，增加同事的工作壓力，因此，曾希望成為第一起申請「命令退休」的案例。

他表示，因不知未來是否能通過審核，他於6月4日開始留職停薪至明年1月13日，這段期間專心投入選戰，宣揚理念。

他強調，幾經思考後才決定投入立委選舉，藉由這次選舉的平台來為當初捐助他的警察同仁、醫護人員、身障弱勢團體、民間團體等及他居住的淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山的居民發聲，投入選戰宣揚理念，藉由自身實做期望能產生成果，回饋社會。

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