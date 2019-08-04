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2市合作 金山「城鎮之心」開發啟動

2019-08-04 23:37聯合報 記者吳淑君／新北報導

基隆市在新北市金山區有塊市有地，溫泉資源豐沛，計畫開發溫泉會館和教育訓練中心，正在招商，因金山區的「城鎮之心」開發案也展開了，基隆這塊市有地先租給新北做臨時停車場，兩市市長今年初敲定的5大合作議題之一，即將開花結果。

基隆市金山文教休閒園區的溫泉資源豐沛，已在著手招商先期規劃。 圖／基隆市文化局提...
基隆市金山文教休閒園區的溫泉資源豐沛，已在著手招商先期規劃。 圖／基隆市文化局提供
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今年初，新北市長侯友宜跨轄交流起手式的起點，從台灣頭基隆市出發，與林右昌市長敲定「5大合作」議題，其中金山文教休閒園區開發案，涉及文化遺址卡關，經挖掘調查已「解禁」，基隆市府將引進民間投資開發，目前著手招商先期規劃，最快明年底就可招商，一起擴大金山溫泉商機。

這塊位於金山區入口地標旁的基隆市有土地，最近在除草整地，許多人好奇難道標出去了，基隆市府表示，是先租給新北市做臨時停車場，等位於重劃區的金山立體停車場蓋好，或招商標出去就收回開發。

基隆市金山文教休閒園區開發案，已在著手招商先期規劃，最近該地在除草整地，先租給新...
基隆市金山文教休閒園區開發案，已在著手招商先期規劃，最近該地在除草整地，先租給新北市做臨時停車場。 記者吳淑君／攝影
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新北市金山區長陳國欽指出，金山區是全台知名溫泉景點，新北市府爭取中央前瞻計畫「城鎮之心」，1、2期工程總經費約2.9億，周邊金包里溪水質改善計畫及金山立體停車場統包工程也納入前瞻計畫，工程總經費約5億元。

立體停車場動工，租用基隆市有地改為有上百個車位的臨時停車場，讓來逛金山老街的遊客可以停車；立體停車場規劃地下1層，地上3層，蓋好後可容納350個汽車車位，機車位100位。

城鎮之心計畫還會把列為危樓的中山堂打掉整理為公園，成為半開放式場所；金包里溪也要拆蓋，讓河道重見天日，做為水岸生態公園。

基隆市在新北市金山區有塊市有地，溫泉資源豐沛，就在金山地標旁。 記者吳淑君／攝影
基隆市在新北市金山區有塊市有地，溫泉資源豐沛，就在金山地標旁。 記者吳淑君／攝影
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另外，金山公有市場也要改建了，規劃地下2層做停車場；地上5層，1樓做傳統市場，2、3樓美食商街，4、5樓公共托老、托育中心；城鎮之心2期6個子計畫，工程費高達20億，城鎮之心已在施工，預計110年完工，公有市場會在111年完工，再過2年，金山會很不一樣。

金山停車場前瞻基礎建設
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