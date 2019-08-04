3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北蘆洲警分局員警陳昭宏3年前執勤時，遭無照的酒駕女子撞斷腿，導致右腳膝下截肢，陳昭宏宣布，將參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山）立委，盼選民給他機會。

2016年7月16日時任行政院長林全要到新竹科學園區視察，新北蘆洲分局安排特勤，派交警到台65線距五股端匝道出口250公尺處管制車流，未料無照的酒駕女子突衝撞，陳昭宏站在巡邏車後方閃避不及，雙腿夾在兩車之間，嚴重骨折。

陳昭宏在臉書提到，住院初期對未來仍混沌無法規劃，但受到警察同仁、國家、醫療機構、民間團體、政黨(新黨)、及個人的善心捐助，讓他能勇敢的面對截肢後的生活。

陳昭宏說，有捐款與自身保單理賠後反而感到惶恐不安，開始思考如何把善心捐款再回饋社會，曾捐給優質的人民團體來代履行公益，但也反思發覺不對，當初別人捐款讓他站起來，他卻用他名義在捐出來，感到十分不妥。

陳昭宏指出，他決定用這筆捐款投入立委選舉，藉由選舉來為當初捐助的警察警眷同仁、國家制度、醫護人員、身障弱勢團體、民間團體以及第一選區的民眾發聲，藉自身實作期望能產生成果回饋社會。

陳也表示，警察的路口指揮、處理報案與車禍案件、主動偵查辦案雖不如年輕健康同仁，但未來投入選戰的占路口拉票、市場廟宇公園掃街、辦法地方仕紳，以及當選後處理民眾陳情案、揭露弊案等工作，絕不輸給其他委員與參選人。