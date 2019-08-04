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台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市區道路遭人占用路面、騎樓營業等違規情形嚴重，甚至影響交通安全，針對路霸進行取締開單告發，市警察局交通大隊統計，今年1至6月取締727件路霸，和去年同期相比較取締627件，增加約100件，警方分析今年主要違規為在道路擺設攤位611件為大宗占84%，還有利用物品占用停車格位，堆放砂石、建材、廣告物、雜物等違規行為。

許多民眾反映，有人貪圖方便，在道路旁或是人行道上，堆積、置放、拋擲足以妨礙交通物品，未經許可在道路擺設攤位，造成道路障礙，不利車輛通行，也妨害行人徒步通行，要求警方大力整頓取締。

為維護用路人權益，台南市警局對於所轄古蹟觀光景點，以及火車站周邊等路段，持續加鬧強交通稽查取締整理。警方表示，常見路霸行為，包括未經許可在道路擺設檳榔攤、玩具、衣物、固定式或以汽機車載運的果菜飲食攤，及超出營業區店面範圍占用騎樓、人行道的商店、汽機修理、洗車等違規行為。部分住戶商家利用各類物品占用停車格位，道路路面堆放砂石、建材、廣告、雜物等。

交通大隊說，，民眾如有占用路霸行為，屢勸不聽者，警方依道路交通管理處罰條例82條規定，可罰處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。

台南市最常見的路霸，就是攤商占用馬路營業，警方加強勸導取締。記者黃宣翰／翻攝
台南市最常見的路霸，就是攤商占用馬路營業，警方加強勸導取締。記者黃宣翰／翻攝
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