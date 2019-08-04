影／新北兒藝節遊行 超巨型三頭龍氣球驚艷全場

2019-08-04 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市兒童藝術節邁入第9年，今於新北市府周邊盛大舉辦「未來怪獸島」歡樂變裝大遊行，今年除了首度擴大市民參與，號召百人親子變裝扮怪獸外，還邀請到池袋日本舞踴學校、中南美洲安地斯樂團等國外團隊熱情演出，新北市長侯友宜也到場踩街同樂，盼大小朋友都能玩得盡興。

新北市府表示，新北兒童藝術節踩街活動已邁入第9年，每年都有新突破，今年除了邀請國內知名表演團體、特色團隊外，也邀請學校、社區投入踩街活動，更邀請孩子牽著爸媽一起出門上街玩，鼓勵親子共同設計自己的裝扮，除了替彼此量身打造合適的造型外，更增添親子互動的機會，讓兒藝節成為市民朋友期待又能參與的重要代表性活動。

侯友宜也扮裝到場，拿著水槍，裝扮成MIB戰警與大小朋友同樂踩街，並表示歡樂變裝大遊行是兒藝節的重頭戲，不但有非常多在地表演團隊、學校、社區團體及藝術團體的熱情參與，也吸引家長們帶著小朋友參加暑假最歡樂的變裝趴。

新北市文化局表示，歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，今年邀請到池袋日本舞踴學校及中南美洲安地斯樂團等國外團隊，帶來異國文化特色，而莊敬高職儀隊、新北市新莊紳士協會再現學校社區活力，再加上小朋友最喜歡的紙風車劇團，帶來大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。