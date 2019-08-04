親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

影／新北兒藝節遊行 超巨型三頭龍氣球驚艷全場

2019-08-04 17:47聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市兒童藝術節邁入第9年，今於新北市府周邊盛大舉辦「未來怪獸島」歡樂變裝大遊行，今年除了首度擴大市民參與，號召百人親子變裝扮怪獸外，還邀請到池袋日本舞踴學校、中南美洲安地斯樂團等國外團隊熱情演出，新北市長侯友宜也到場踩街同樂，盼大小朋友都能玩得盡興。

新北市府表示，新北兒童藝術節踩街活動已邁入第9年，每年都有新突破，今年除了邀請國內知名表演團體、特色團隊外，也邀請學校、社區投入踩街活動，更邀請孩子牽著爸媽一起出門上街玩，鼓勵親子共同設計自己的裝扮，除了替彼此量身打造合適的造型外，更增添親子互動的機會，讓兒藝節成為市民朋友期待又能參與的重要代表性活動。

侯友宜也扮裝到場，拿著水槍，裝扮成MIB戰警與大小朋友同樂踩街，並表示歡樂變裝大遊行是兒藝節的重頭戲，不但有非常多在地表演團隊、學校、社區團體及藝術團體的熱情參與，也吸引家長們帶著小朋友參加暑假最歡樂的變裝趴。

新北市文化局表示，歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，今年邀請到池袋日本舞踴學校及中南美洲安地斯樂團等國外團隊，帶來異國文化特色，而莊敬高職儀隊、新北市新莊紳士協會再現學校社區活力，再加上小朋友最喜歡的紙風車劇團，帶來大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。

文化局表示，今年兒藝節有許多活動受到家長及孩子的熱烈歡迎，市民廣場除由新北市創造的8隻怪獸所帶領的藝術遊戲主題外，也結合了新北博物館家族，帶來具在地特色的互動體驗，還有國內外大型藝術裝置，還沒有看過的民眾，要抓緊時間前往體驗。

歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度...
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。記者胡瑞玲／攝影
分享
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度...
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。記者胡瑞玲／攝影
分享
侯友宜也扮裝到場，拿著水槍，裝扮成MIB與大小朋友同樂踩街。記者胡瑞玲／攝影
侯友宜也扮裝到場，拿著水槍，裝扮成MIB與大小朋友同樂踩街。記者胡瑞玲／攝影
分享
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度...
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。記者胡瑞玲／攝影
分享
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度...
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市歡樂變裝大遊行是兒藝節的重頭戲，不僅有非常多在地表演團隊、學校、社區團體及...
新北市歡樂變裝大遊行是兒藝節的重頭戲，不僅有非常多在地表演團隊、學校、社區團體及藝術團體的熱情參與，也吸引家長們帶著小朋友參加暑假最歡樂的變裝趴。記者胡瑞玲／攝影
分享
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度...
歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，還出動大型造型氣球猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等，讓氣氛嗨到最高點。記者胡瑞玲／攝影
分享

親子侯友宜
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

基隆所屬金山溫泉地解禁 除草整地不為招商為此事

2019-08-04 16:34

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

防短暫強降雨淹水情況 新北第5座透保水校園完成

2019-08-04 15:18

玉里醫院邀長輩玩互動式電玩 遠離肌少症候群

2019-08-04 14:54

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

北市替代役「小平頭表演團」 秀才藝幫失智老人慶生

2019-08-04 12:03

工地機具排黑煙 北巿環保局要罰10萬

2019-08-04 11:34

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06

人間仙境！雲海圍繞坪林茶園 網紅秘境曝光

2019-08-04 06:59

3年半釀47車禍 民生東、光復北路口待改善

2019-08-03 23:56

淡水漁人碼頭 今晚煙火秀

2019-08-03 23:40

70歲牙醫做公益 認助清寒生

2019-08-03 23:34

夏日浴衣祭琉球人形偶特展 花漾女孩走秀

2019-08-03 23:32

中和興南夜市 挑戰「夜市鐵人三項」賺5千吃雞排

2019-08-03 23:29

北投好市多 二氧化碳超標 限期改善

2019-08-03 23:22

新北「享家Bar台」 北漂遊子嚐到家鄉味

2019-08-03 23:20

台北大學心湖染藍 疑找到禍首

2019-08-03 23:18

偏鄉眼科醫師荒 新北巡迴巴士做解方

2019-08-03 22:02

大稻埕煙火秀疏散大塞車 民眾罵：柯文哲的票都要流失了

2019-08-03 21:42

影／分局慶祝父親節 警眷「與父親共進早餐」感動落淚

2019-08-03 18:48

彩田友善稻米收割了！民眾可安心享用農產品

2019-08-03 16:22

泰國新住民李拉雀薇說繪本故事 逗小朋友笑哈哈

2019-08-03 16:21

影／新北里長也超買？原來是民政局KUSO創意影片

2019-08-03 15:50

奚臺陽做公益數十年 認助清寒生

2019-08-03 14:14

挺香港反送中 台中出現快閃連儂牆

2019-08-03 14:12

新北農業局「享家Bar台」讓北漂子弟享用在地家鄉味

2019-08-03 13:19
看更多

熱門文章

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 13:12

民進黨嘉市立委換將？王美惠：夭壽！我只是出國玩

2019-08-03 21:40

大稻埕煙火秀疏散大塞車 民眾罵：柯文哲的票都要流失了

2019-08-03 21:42

影／領航鯨游向三仙台 怕牠擱淺女遊客喊：別再過來了

2019-08-04 00:09

蔡英文今贈匾時間刻去年1月惹議 廟方：是我們要求的

2019-08-03 22:56

人間仙境！雲海圍繞坪林茶園 網紅秘境曝光

2019-08-04 06:59

錄取率只有6.69% 上千人報考基隆清潔隊員全拚了

2019-08-04 13:05

看到老父親被表揚 40歲「阿妹仔」感動落淚

2019-08-04 12:58

法國麵包與紅酒度亡靈 這場普度令人回到1884年

2019-08-04 12:09

北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24

竹山50年戀人吊橋前年遭沖毀 今重生漂亮見客

2019-08-04 13:06

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

花蓮勝安宮搭七夕鵲橋 60男搶繡球

2019-08-04 13:49

影／愈玩愈大！ 台中太平88潑水節出動洗街車

2019-08-04 13:04

葉匡時愛河划獨木舟不慎落水 開朗見證愛河水很乾淨

2019-08-03 19:37

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

中和興南夜市 挑戰「夜市鐵人三項」賺5千吃雞排

2019-08-03 23:29

知名自助餐竄鼠嚇壞客人 高市衛生局：查獲數項缺失

2019-08-04 16:11

賴惠員「店長體驗」 推廣六甲百年麵茶冰

2019-08-04 11:52

水深及胸他背阿嬤手抱孫離災區 資深義消獲選好人好事

2019-08-04 09:00

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06

身體變好 退休上校樂當太極推手

2019-08-03 23:15

農地高價租人被堆滿汙泥 老農痛罵沒良心

2019-08-03 22:34

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

淡水漁人碼頭 今晚煙火秀

2019-08-03 23:40

無人機運載芒果 測試成功

2019-08-03 23:26

他們都畢業於中國最高美術學府？今天齊聚金門文化局

2019-08-03 21:41

跑步可排濕氣、助消化 勿超過85%最大心跳

2019-08-04 15:18

花蓮金針花季開鑼 玉里交管

2019-08-03 23:46

中壢自強停車場 啟用就出包

2019-08-04 00:15

台南大內酪梨盛產品質佳 50顆酪梨沙拉超吸睛

2019-08-04 12:10

台中「靜城」1個月 移動式抓超速、噪音

2019-08-03 22:44

3年半釀47車禍 民生東、光復北路口待改善

2019-08-03 23:56

影／大稻埕煙火節 柯文哲談組黨：依法行政

2019-08-03 20:41

影／罹癌辣嬤化身少女甜心 歌唱大賽博得滿堂彩

2019-08-03 19:39

居高臨下觀茶山 百年南山寺背後還有這傳奇故事

2019-08-04 10:28

北市南港玉成公園親水遊具 歡樂一夏

2019-08-03 23:36

基隆所屬金山溫泉地解禁 除草整地不為招商為此事

2019-08-04 16:34

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

新光國小打造蝴蝶花園降溫 三民家商養蜂採蜜

2019-08-04 07:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top