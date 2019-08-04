基隆所屬金山溫泉地解禁 除草整地不為招商為此事

2019-08-04 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「標出去了嗎？」基隆市在新北市金山區有塊市有地，溫泉資源豐沛，計畫開發溫泉會館和教育訓練中心，涉及文化遺址卡關，經挖掘調查已解禁，市府將引進民間投資開發，最近路過的人發現，這塊地在除草整地，好奇難道標出去了，基隆市府表示，是先租給新北市做臨時停車場，等位於重劃區的金山立體停車場蓋好，或招商標出去就收回開發。

基隆市府表示，他們所有的新北市金山區市有土地，出租地號是五福段二筆土地，面積合計6074平方公尺。從6月租到110年底，計2年7個月，每月租金2萬多元。招商作業正在進行，地可以先出租給新北市使用。

新北市金山區長陳國欽指出，金山區是全台知名溫泉景點，新北市府爭取中央前瞻計畫「城鎮之心」，一、二期工程總經費約2.9億，周邊金包里溪水質改善計畫以及金山立體停車場統包工程也納入前瞻計畫，工程總經費約5億元。

他們租下基隆市有地，是因為立體停車場動工，原本的停車空間改由臨時停車場取代，這裡可以停上百輛汽車，遊客來逛金山老街，還是有地方可停車。立體停車場規劃地下一層，地上三層，蓋好後可容納350個汽車車位，機車位100位。

城鎮之心計畫，還會把列為危樓的中山堂打掉，整理為公園，半開放式的場所；金包里溪也要拆蓋，讓河道重見天日，做為水岸生態公園。

另外，金山公有市場也要改建了，規劃地下二層做停車場；地上五層，一樓做傳統市場，二三樓美食商街，四五樓公共托老，托育中心。他們打算在信義路過去夜市的場地，做為兩年中繼站，讓市場攤商搬來這裡做生意，等市場蓋好再搬回來，他們一邊評估市場設計，一邊也在和地主談租地搬遷事宜。