北市高溫橙燈警報近38度 今天出動灑水車降溫

2019-08-04 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午後台北市等北部地區被列入高溫橙燈警報；對此，北市環保局表示，北市已連續三天氣溫達36度，今天發布熱浪通報，早上也已預防性出動灑水車開始替市區道路降溫；社會局則表示，會配合熱浪通報打電話關懷獨居長者，確保長者健康、預防熱傷害。

全球暖化出現極端氣候，北市夏季高溫頻率漸增又有熱島效應，北市前兩天氣溫都超過攝氏36度，今天還被中央氣象局預估氣溫可能達38度，北市約下午1點也出現攝氏37.6度高溫。

環保局表示，橙燈警報代表連續3天超過攝氏36度或單日達38度，此時市府會啟動熱浪通報，提醒各局處做好預防熱傷害事件的應變措施；以環保局為例，今天已出動灑水車約20車次，於高溫路面噴灑150公噸回收水，降溫道路里程約66公里。