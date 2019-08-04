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防短暫強降雨淹水情況 新北第5座透保水校園完成

2019-08-04 15:18聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

受到極端天候影響，新北市低窪地區居民每逢颱風或豪雨來襲，都飽受淹水之苦，對此，除了持續改善水利基礎建設、提升排水能力外，也要增加吸水能力，而透水保水工程除了能落實雨水回收再利用，也是面對極端氣候的因應策略。目前新北市已有5座國高中完成透保水工程，未來將持續在易淹水地區的學校推動工程，讓新北成為名符其實的海綿城市。

每逢颱風或豪雨來襲，新北三重地區深受其害，為了對抗淹水逆境，除了繼續改善水利基礎建設、提升排水能力之外，也要增加吸水能力，新北市水利局針對當地淹水問題，選擇在新北市三重高中投入透水保水工程，於今年7月成功加入防汛整備，成為力抗淹水的新「吸」望。

水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢大雨時，雨水將儲存在地面下方的地下儲水池，可有效滯延與消減洪峰，同時利用校園操場作為雨水收集面積，把雨水適當處理與貯存在學校屋頂，並設置二元供水系統（即自來水及雨水分別使用的管線），將回收雨水作為沖廁與植物澆灌的水源，真正落實循環水資源有效利用目標。

水利局表示，三重地區的水患治理是階段性進行，三重高中透水保水工程完工後，將成為不怕水的韌性校園，未來新建工程逐步推動，目標是持續將災損風險以工程手段降低。目前自強國中、小、板橋國中、五股成州國小已完成工程，而三重高中為第5座完成透保水工程，也是今年完成的第2座透保水校園。

所謂的「海綿城市」是指新一代城市雨洪管理概念，新北市在2016年通過全國首創的「新北市透水保水自治條例」，以解決短延時強降雨減緩排水系統負擔，尤其針對夏季常發生的短暫豪大雨，所有開發基地須採透水保水設計，如雨水貯留設施、透水鋪面、雨撲滿等。

同時在2017年訂定「新北市透水保水技術規則」，未來建設案包括公園、道路、學校及私人建物等，都必須設置雨水貯存或中水回收系統，由水利局秉持檢查把關，每棟建築都該為雨水貯存負起責任。

依自治條例規定，建築基地面積大於2000平方公尺，都將納入規範對象，新北市目前有60件公有建物及504件私有建物為規範對象，8月起將針對其中30件公有建物及50件私有建物進行抽查，其他將在明年抽查，落實海綿城市的目標。

新北市水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢...
新北市水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢大雨時，雨水將儲存在地面下方的地下儲水池，可有效滯延與消減洪峰。圖／新北市水利局提供
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新北市水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢...
新北市水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢大雨時，雨水將儲存在地面下方的地下儲水池，可有效滯延與消減洪峰。圖／新北市水利局提供
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新北市水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢...
新北市水利局在校園基地的地底下設計了400噸地下貯水池及30噸透水鋪面容量，遭逢大雨時，雨水將儲存在地面下方的地下儲水池，可有效滯延與消減洪峰。圖／新北市水利局提供
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新北市水利局除了設置地下貯水池及透水鋪面容量外，還利用校園操場作為雨水收集面積，...
新北市水利局除了設置地下貯水池及透水鋪面容量外，還利用校園操場作為雨水收集面積，並設置二元供水系統，將回收雨水作為沖廁與植物澆灌的水源。圖／新北市水利局提供
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受到極端天候影響，新北市積極進行透保水工程，並持續在易淹水地區的校園進行工程，圖...
受到極端天候影響，新北市積極進行透保水工程，並持續在易淹水地區的校園進行工程，圖為2015年7月23日三重高中還未施工前淹水的情況。圖／新北市水利局提供
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受到極端天候影響，新北市積極進行透保水工程，並持續在易淹水地區的校園進行工程，圖...
受到極端天候影響，新北市積極進行透保水工程，並持續在易淹水地區的校園進行工程，圖為2015年7月23日三重高中還未施工前淹水的情況。圖／新北市水利局提供
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新北市水利局除了設置地下貯水池及透水鋪面容量外，還利用校園操場作為雨水收集面積，...
新北市水利局除了設置地下貯水池及透水鋪面容量外，還利用校園操場作為雨水收集面積，並設置二元供水系統，將回收雨水作為沖廁與植物澆灌的水源。圖／新北市水利局提供
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淹水建築
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