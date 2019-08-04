玉里醫院邀長輩玩互動式電玩 遠離肌少症候群

2019-08-04 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台灣在2025年將進入超高齡化社會，除慢性疾病外，長輩跌倒受傷更隱藏許多危機，甚至年紀愈大，使用雙腳行走漸漸成為挑戰，肌耐力不足。衛福部玉里醫院邀請銀髮族玩互動式電玩，在螢幕前做簡單運動，有助於活動筋骨，增加平衡感；也提醒可觀察家中長輩是否有握力下降、走路遲緩問題。

玉里醫院針對老年人肌少症、行走與跌倒議題，特別邀請台大醫院北護分院主任韓德生演講「肌少症評量與介入」，他表示，肌少症顧名思義就是肌肉量少症狀，患者由於肌肉流失，行走時可能增加跌倒風險，嚴重一點可能連站起來都須他人幫助。患者經常合併有骨質疏鬆、關節方面的問題，一不小心跌倒就骨折、臥床，肌肉流失更快，陷入惡性循環。

韓德生說，過去研究顯示，比起沒有肌少症的老人，有嚴重肌少症老人的死亡率高出一倍以上，為增加銀髮行動力，最適合銀髮族有三大類運動類型，第一個是強化心肺功能以及肌耐受力，像是快走、騎腳踏車、游泳；再來須增進身體彈性及平衡感，如太極拳、瑜伽；還要重量訓練，可利用彈力帶，使長者下肢肌力增加、身體搖晃程度趨緩，以及走路速度增加，有效降低跌倒發生率。