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黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

蘋果西打去年爆出消費者飲用後腹瀉情況，大西洋飲料股份有限公司總經理孫幼英和飲料工廠黃姓廠長遭起訴，立委黃國昌稍早在臉書發文質疑，新北市府輕罰且包庇。對此，新北市衛生局澄清，去年第一時間接獲檢舉，隨即至市面上抽驗與案內同批號產品，且裁罰都是按照相關法令去罰，並無輕罰等狀況。

黃國昌在文章中提到，新北市政府衛生局早就接獲檢舉，為何拖延至新聞爆發後才要求全面下架？且新北市政府為何僅輕罰100萬？事後遭又檢出黴菌後，也只再輕罰120萬？當初新北市政府所謂的徹查、回收，顯然只是作作樣子，黑心商品又再流入市場、毒害消費者，「也請侯友宜市長，確實徹查誰在包庇、追究行政責任，給大家一個交代！」

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，去年第一時間接獲民眾檢舉，隨即至市面上抽驗與案內同批號產品，並移請該公司工廠所在地，桃園市政府衛生局調查製程疑義，後查獲確有變質蘋果西打狀況，請業者到衛生局說明後，將去年9月28日前製造的寶特瓶裝「蘋果西打(2000mL)」產品全面下架。

楊舒秦說，大西洋公司製售的寶特瓶裝「蘋果西打(2000mL)」產品，前因發現案內產品有危害衛生安全之虞時，未依食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動通報直轄市、縣（市）主管機關，依法可處新台幣3萬元至300萬元，「重罰該公司新台幣100萬元罰鍰。」

楊舒秦表示，抽驗案內產品並檢出酵母菌，是導致產品有酸敗、異味及沉澱現象的主因，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款規定，依據同法第44條第1項第2款及衛生福利部105年5月12日訂定「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」，再處120萬元罰鍰，蘋果西打變質事件共重罰大西洋公司新台幣220萬元，並無輕罰的狀況。

去年有民眾購買大西洋飲料股份有限公司製售的「2公升」寶特瓶裝的蘋果西打，回家後發...
去年有民眾購買大西洋飲料股份有限公司製售的「2公升」寶特瓶裝的蘋果西打，回家後發現有變質、異物沉澱情形。圖／新北市衛生局提供
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