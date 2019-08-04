創黨大會邀郭台銘？ 蔡璧如：好問題，我來想一下

2019-08-04 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前宣布組「台灣民眾黨」，今天一早先到板橋天德宮參拜，外界高度關注郭柯是否結盟。對於創黨大會是否會邀請郭台銘，台北市府顧問蔡璧如受訪表示，「好問題，我來想一下」、「我會回去想一下，是否要邀各政黨的黨主席或黨秘書長等等，我們下午開會再去做決定。」

蔡璧如受訪表示，黨綱部分因為有點急，8月6日之前要先送一版到內政部去，下午會再確認一次，明天大概就會確定了。

由於黨名備受爭議，外界關注是否會遭內政部駁回申請，蔡璧如說，申請是否會順利，秘書這邊有在聯繫，但承辦人員覺得壓力很大，可是還是有說會依法行政。另外，蔡還說，創黨會員名冊做好了，因為基本創黨黨員至少要一百人，名冊昨天已有確認。

至於郭台銘是否會入黨？蔡璧如笑說，「這應該要問他，這我無法回答你。」有媒體再追問是否有討論過入黨一事，蔡璧如連忙說，「沒有沒有，其實沒有。」