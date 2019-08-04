北市替代役「小平頭表演團」 秀才藝幫失智老人慶生

2019-08-04 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市兵役局替代役中心去年4月成立「小平頭表演團」，挑選才華洋溢的役男，進行公益表演、服務，上周前往台北市立聯合醫院陽明院區表演勁歌樂舞，慰問現場失智長者、家屬、志工及醫療人員等人員，讓役男們有機會大秀才藝之外，也為失智老人慶生姿增添不一樣的光彩。

小平頭表演團上周前往聯醫陽明院區表演，「奇幻魔術秀」以神奇的互動魔術與醫護人員及失智長者互動，讓現場長輩們驚呼連連，緊接著帶來鄧麗君組曲，透過懷舊老歌喚起長者們塵封已久的記憶，他們隨著役男歌聲，緩緩地打著拍子，最後發送造型汽球給現場壽星長者、家屬及醫護人員，傳達滿滿祝福。

表演團團長徐庭慰表示，這是他第二次來，與上次不同的是在表演中添加更多互動環節，讓大家一起同樂；團員之一的朱芳繼說，每當看到爺爺奶乃專注開心的表情，不經想起自己家中的長輩，他們需要大家的陪伴，也很想趕快回家陪奶奶。

首次登台的團員萬祥恩說，感謝楊明院區給他們這個機會來大秀才藝，看到爺爺奶奶的笑容，一切辛苦的值得；魔術秀的役男林楷軒提到，這次特別針對老人安排了不一樣的表演流程，看到爺爺奶奶們的笑容，就知道表演蠻成功。