工地機具排黑煙 北巿環保局要罰10萬

2019-08-04 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



營建工地常使用大型機具輔助工程施作，但機具的柴油引擎若欠缺保養容易排放黑煙；北市環保局基於世界衛生組織（WHO）已將柴油廢氣列為致癌物質，為維護環境與民眾健康，本月起執行專案稽查，抽檢施工機具油品成分及排氣狀況，若發現黑煙將依違反空氣污染防制法第32條，處10萬元罰鍰並要求業者改善。

工地常見起重機、挖土機、發電機等大型機具進行基礎開挖或整地，北市近年進駐的施工機具超過600輛次，根據環保局前年與去年抽查統計，分別有56%、33%機具排煙不透光率不符合現行柴油車五期環保標準，雖有改善，但仍有進步空間。

依據環保署資料，施工機具落實噴油嘴、噴射泵浦、渦輪增壓與柴油引擎維修保養作業，黑煙改善率約23.9%到56.5%；施工機具若安裝濾煙器可改善黑煙約79.7%到100%。

環保局稽查大隊長顏伶珍指出，為了讓業者進一步改善，去年環保局有召集營建工地業主、承包商與機具租賃業者辦理宣導說明會，呼籲營建業主及承包單位應加強施工機具定期維修保養，並主動為施工機具加裝濾煙器，善盡自主管理責任，減少排放空氣污染物，若機齡年限已屬老舊且有安全疑慮，例如超過20年以上，則建議汰換。