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工地機具排黑煙 北巿環保局要罰10萬

2019-08-04 11:34聯合報 記者翁浩然╱即時報導

營建工地常使用大型機具輔助工程施作，但機具的柴油引擎若欠缺保養容易排放黑煙；北市環保局基於世界衛生組織（WHO）已將柴油廢氣列為致癌物質，為維護環境與民眾健康，本月起執行專案稽查，抽檢施工機具油品成分及排氣狀況，若發現黑煙將依違反空氣污染防制法第32條，處10萬元罰鍰並要求業者改善。

工地常見起重機、挖土機、發電機等大型機具進行基礎開挖或整地，北市近年進駐的施工機具超過600輛次，根據環保局前年與去年抽查統計，分別有56%、33%機具排煙不透光率不符合現行柴油車五期環保標準，雖有改善，但仍有進步空間。

依據環保署資料，施工機具落實噴油嘴、噴射泵浦、渦輪增壓與柴油引擎維修保養作業，黑煙改善率約23.9%到56.5%；施工機具若安裝濾煙器可改善黑煙約79.7%到100%。

環保局稽查大隊長顏伶珍指出，為了讓業者進一步改善，去年環保局有召集營建工地業主、承包商與機具租賃業者辦理宣導說明會，呼籲營建業主及承包單位應加強施工機具定期維修保養，並主動為施工機具加裝濾煙器，善盡自主管理責任，減少排放空氣污染物，若機齡年限已屬老舊且有安全疑慮，例如超過20年以上，則建議汰換。

顏伶珍說，目前環保署雖尚未訂定柴油引擎施工機具黑煙排放標準，但為有效管制施工機具，北市將對使用施工機具的營建工程進行全面查核，機具有明顯排放黑煙，將開罰10萬元；另外也會抽檢機具油品，若油品不符合車用汽柴油成分管制標準，也會依空氣污染防制法第23條告發。

北市環保局本月起專案稽查營造工地施工機具的油品成分及排氣狀況，若發現黑煙等情況將...
北市環保局本月起專案稽查營造工地施工機具的油品成分及排氣狀況，若發現黑煙等情況將依空氣污染防制法處10萬元罰鍰並要求業者改善。圖／環保局提供
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北市環保局本月起專案稽查營造工地施工機具的油品成分及排氣狀況，若發現黑煙等情況將...
北市環保局本月起專案稽查營造工地施工機具的油品成分及排氣狀況，若發現黑煙等情況將依空氣污染防制法處10萬元罰鍰並要求業者改善。圖／環保局提供
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