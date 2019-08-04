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新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北金山甘藷季開跑，金山區公所9月15日前每周六、日，在金山中山溫泉公園，新北市板橋農會、台北市希望廣場等地點，舉辦共19場次小濃市集，讓民眾除了可以到金山逛老街、品嘗在地甘藷美味，也可以在雙北市區就近買到正港金山甘藷，每場市集都邀金山在地優秀青農、小農自產自銷，小農市集活動昨在金山開跑，就吸引不少民眾。

金山區區長陳國欽表示，金山甘藷種植面積廣達95公頃，產量逐年增多，每年4月栽種、7至10月就能採收，正港台農66號金山紅心甘藷口味香甜，口感綿密Q彈，簡單料理最能吃出甘藷美味，很多在地老人家都說，小時候很「怕」吃甘藷，現在老了卻很「愛」吃甘藷，金山甘藷很受遊客喜愛。

陳國欽說，參與小農市集擺攤的都是北海岸最優秀的農友，除準備準備很多甘藷、蔬果販售外，還有好康大放送、壹圓銅板競標樂、優惠大轉盤及各項精采表演，「金山甘藷季」重頭戲「焢窯樂一夏」主活動，8月17日將在金山玉爐路舉行，歡迎民眾來金山買甘藷、挖甘藷、焢甘藷，逛老街賞美景。

新北市農業局表示，目前正值甘藷盛產期，攜手金山區公所辦理甘藷季系列活動，希望帶動地方經濟效益，藉由小農市集活動平台，推廣金山在地農特產品，擺攤的青農們所販售的新鮮甘藷及農特產品，多採有機無毒耕作，營養價值相當高。

相關資訊請洽活動官網（http://www.2019金山甘藷節.tw/），並關注金山區公所Facebook專頁

新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集，重頭戲「焢窯樂一夏」將在8...
新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集，重頭戲「焢窯樂一夏」將在8月17日登場。圖／金山區公所提供
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金山甘藷種植面積廣達95公頃，正港台農66號金山紅心甘藷口味香甜，口感綿密Q彈，...
金山甘藷種植面積廣達95公頃，正港台農66號金山紅心甘藷口味香甜，口感綿密Q彈，簡單料理最能吃出甘藷美味。圖／本報資料照片
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新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集，重頭戲「焢窯樂一夏」將在8...
新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集，重頭戲「焢窯樂一夏」將在8月17日登場。圖／本報資料照片
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新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集，重頭戲「焢窯樂一夏」將在8...
新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集，重頭戲「焢窯樂一夏」將在8月17日登場。圖／新北市民政局提供
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新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集。記者游明煌／翻攝
新北金山甘藷季開跑，到9月15日每周六日都有小農市集。記者游明煌／翻攝
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