大稻埕煙火秀疏散大塞車 民眾罵：柯文哲的票都要流失了

2019-08-03 21:42 聯合報 記者郭頤╱即時報導



2019大稻埕情人節今天浪漫登場，不過在晚間480秒煙火秀施放完畢後，現場僅開放3、5號水門提供遊客進行疏散，引發遊客不滿，有民眾表示，他看完煙火擠了近45分鐘才出去，痛罵「這是什麼動線設計？柯文哲的票都要流失了」。

參與活動的民眾表示，只開放2個水門根本不夠，每個人走的方向都不同，全都擠在一起、卡成一團，就算想回頭走其他路線，也是寸步難行，僅僅約400公尺的距離，他走了快45分鐘，而且現場引導的警察，也沒有配置大聲公，根本聽不到警察指示。

另外，民眾表示，由於疏散動線上會經過階梯，他看著大家擠在一塊下樓梯，擔心會不會有人因此踩空或發生意外，尤其又有很多遊客是全家大小一起來，這個動線設計實在不良。

對此，北市觀傳局長劉奕霆回應，接獲民眾反應後，已緊急開放4號水門，供遊客疏散，而這次到場近8萬民遊客，也超出預期，不過相關的疏散計畫是按照往年標準，交管措施也有一定考量，因此不斷向民眾宣導，看完煙火後應慢慢向外移動，而因水門疏散人數固定，有請同仁加強疏導。