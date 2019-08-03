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桃園、新北兩市客家工藝交流展開幕

2019-08-03 20:04聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府客家事務局與新北市政府客家事務局，在桃園市客家文化館舉辦「湛放．客藝－桃園、新北兩市交流展」，由桃園市副市長游建華、新北市副市長陳純敬及與會貴賓，今天一同進行啟動儀式，宣布正式開展。

桃園市副市長游建華表示，今年農曆開春兩市市長舉辦「桃園市及新北市雙首長論壇」建立了「北桃合作交流平臺」，此次交流平台含括交通、軌道、水環境及休憩等面向，以及圖書一證通用服務、青年諮詢委員地方創生及學生自治組織等跨縣市交流。

其中最具藝文交流意義活動，就是這次的「湛放．客藝」桃園、新北兩市客家交流展。除是兩市共同聯合策辦，因台三線起點的新北市與台灣客家第一庄的桃園市，共同串起無數動人的客家故事與豐富的文化資產，綻放著獨特的客家美學。

兩市首辦的交流展，先由新北市安排客庄在地歷史、藍染、纏花和皮雕工藝等作品到桃園展出；明年則由桃園市政府安排展覽內容至新北展出。

新北市副市長陳純敬指出，客家聯展為北桃交流平台首次推出的文化展覽，特別邀請國立台北大學提供珍貴老照片與文物，帶領民眾認識三峽傳統產業的演變，體會在地客家人所記錄的精采故事。

在精美不凡皮雕作品中，得以見到鶯歌工商學生的創意及巧思；曾國棻老師以創新技法，賦予纏花工藝新定義，栩栩如生的創作，展現纏花的細緻與瑰麗。

魏籤懿運用植物染藝技法，展出藍染清明上河圖與各式藍染作品，使人悠遊於藍染的獨特與典雅。作品兼納傳統與創新元素，多元與時尚的展出內容，客庄文化與藝術工藝交織的美好盡在其間。

「湛放．客藝－桃園、新北兩市交流展」，即日起到9月1日在桃園市客家文化館A3、T2特展室展出，讓觀賞者感受，兩市合作激盪的精彩火花與人文氣息。

纏花老師曾國棻作品，創新技法賦予纏花工藝新定義，展現纏花的細緻與瑰麗。圖／桃園市...
纏花老師曾國棻作品，創新技法賦予纏花工藝新定義，展現纏花的細緻與瑰麗。圖／桃園市客家事務局提供
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湛放．客藝客家工藝展，纏花老師曾國棻導覽講解，以創新技法賦予纏花工藝新定義，栩栩...
湛放．客藝客家工藝展，纏花老師曾國棻導覽講解，以創新技法賦予纏花工藝新定義，栩栩如生的創作，展現纏花的細緻與瑰麗。圖／桃園市客家事務局提供
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藍染老師魏籤懿展出藍染清明上河圖，完美複製200位畫中人物，細膩生動。圖／桃園市...
藍染老師魏籤懿展出藍染清明上河圖，完美複製200位畫中人物，細膩生動。圖／桃園市客家事務局提供
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纏花老師曾國棻，運用純熟的纏花技術，製作出有別於傳統花朵的鳥類纏花，成品栩栩如生...
纏花老師曾國棻，運用純熟的纏花技術，製作出有別於傳統花朵的鳥類纏花，成品栩栩如生、唯妙囃肖。圖／桃園市客家事務局提供
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藍染老師魏籤懿導覽展出作品，作品兼納傳統與創新元素，展出內容多元時尚。圖／桃園市...
藍染老師魏籤懿導覽展出作品，作品兼納傳統與創新元素，展出內容多元時尚。圖／桃園市客家事務局提供
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