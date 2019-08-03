品嚐家鄉滋味 新北平台促銷嘉義蔬果

2019-08-03 18:18 中央社 新北3日電



新北市有400萬人口是最大消費市場。市府建置「新北享家Bar台」農產品交流平台，今天首度展售嘉義縣、市的紅龍果等農產。新北市長侯友宜表示，可以讓北漂遊子品嚐家鄉滋味。

新北市府農業局表示，新北為全台最大消費地，為拓展全台農產品銷售管道，讓市民享用價格實惠的新鮮農產品，新北市果菜運銷公司與市府合作，辦理各縣市農特產展售會，讓大家在新北就能吃到家鄉美好滋味的農特產品。

果菜公司總經理江惠貞表示，藉每月推出當地盛產農產，讓民眾以優惠價格購買高品質的產地蔬果，不但品嚐故鄉的傳統滋味，今天主打「嘉義週」媒合嘉義同鄉會購買，擴大「享家Bar台」效益。

現場有嘉義小農展售紅龍果、鳳梨、百香果、阿里山高山茶、黑金剛花生、釋迦等。家鄉在嘉義縣的市長侯友宜參加活動時表示，嘉義不是蔬菜產地，卻是盛產根莖瓜果類及雜糧的地區。

農業局說，今天由嘉義縣打頭陣，接著是南投、台中、彰化、雲林、宜蘭等產地的蔬菜與水果，將是縣市政府間，官方對官方的互助，協助當地農民促銷農產。

新北市嘉義同鄉會總會理事長詹桂美，試吃完嘉義的紅龍果表示，只有嘉義的氣候與土質才能種植出醇厚的風味，與其他縣市完全不同，就是記憶中的家鄉味。

專心促銷的侯友宜讚許詹桂美包辦200箱紅龍果的驚人購買力，也感謝前新北市議員歐金獅慷慨包下所有賣不完的農特產品，將由社會局媒合提供給弱勢族群享用。