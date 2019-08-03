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親手插秧到收割 金美附幼孩童體會耕作辛勞

2019-08-03 17:01中央社 新北3日電

新北市金山區金美國小附設幼兒園學童，今天捲起褲管擔任一日小農夫，在農作基地拿著鐮刀收成金黃色稻穗。這些是孩子們親手插秧的，從中認識稻作生長過程，體會耕作的辛勞。

金美國小校長邱華璋表示，在地農民林紅甘響應學校深耕金山在地課程，提供自己農田讓金美國小附幼有一塊屬於自己耕作的基地，並由在地農民黃文俊擔任學校農學老師，教孩子們農作知識。

金美附幼主任張馨仁今天表示，4年來透過春雷環境學社跨界合作，讓孩子可在故鄉的土地親手插秧、照顧、施肥、除草，體會耕作的辛勞；並在稻穗季節歡喜收割，凝聚幼童與親子間共同的記憶，對故鄉土地的珍惜與關懷。

她說，金美附幼教師團隊思考插秧後的課程延伸，讓孩子瞭解食物的產地、節氣時令及豐富的生態，進而更愛鄉愛土。學校走來始終如一，盼打造屬於孩子的田野基地，也維繫溼地的生態，留給候鳥過冬休憩處。

農作基地位於金山清水荷花田附近，種植的稻田剛好呈現一個「田」字，襯托旁邊的心型池塘，形成一幅心田的畫面。

參與者包括幼童、父母與報名參加的割稻志工，今天下午在豔陽下收割，後在稻田中，一起拉著花布條走進田裡排成「米」字，讓孩子認識豐收的主食。

在校長邱華璋帶領下，現場也有家長義賣，割稻結束後大家一起謝天，感恩老天爺賜給豐盛的收穫，品嚐在地的「七號食堂」餐館老闆陳文漢為孩子準備的「收割飯」。實踐讓學童吃在地、吃當季，減少食物里程。

邱華璋說，這不僅是學校活動，更是連結在地鄉土情感的社區大事。感謝大家齊心割稻，體會盤中飧粒粒皆辛苦，更要珍惜平常吃的米飯。

新北市府農業局表示，除金山清水農地的友善耕作，也在雙溪區推動，以保存天然充滿生機的環境。日前雙溪區公所在上林社區辦「秋收稻穗慶豐年」活動，50多名孩童體驗割稻，看到自己辛苦種下的秧苗，經4個月長出金黃稻穗，都相當雀躍。

金山農民
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