文山分局擬合併遭反對 北市警：派出所數量不變

2019-08-03 17:00 中央社 台北3日電



台北市警察局文山一、二分局擬合併，遭居民、議員反對。市警局今天表示，計畫還在評估，將規劃居民說明會；若合併仍維持相同派出所數量，文山一分局原址也會進駐派出所。

北市警局指出，文山一、二分局合併計畫是從民國105年開始研議，規劃兩個分局合併後稱為「文山分局」，地點將設在景美夜市旁的原文山二分局現址。

市警局表示，若文山一、二分局可順利合併，分局轄區的派出所數量及警力都不會減少；文山一分局原現址，仍有木柵派出所進駐，其餘樓層規劃為警員待勤室及提供給交通分隊使用。

針對文山一、二分局擬合併，國民黨台北市議員王欣儀認為台北市政府根本未跟當地居民妥善溝通，且市府當時決定推合併計畫時，就曾遭居民反對，事後仍強硬執行；民進黨議員簡舒培提及，市府曾以專案方式要求合併兩個分局，遭議會反對後，仍交辦市警局送出合併核備計畫給警政署，無視地方民意及議會決議和監督。

市警局指出，今年6月底，已提送文山一、二分局合併後核備計畫給警政署，警政署要求補充合併後的治安、交通評估資料；為讓市民了解分局合併後可能影響，8月起，會陸續針對居民、議員及分局員警分別辦理說明會，蒐集各方意見後，才決定是否合併，計畫仍在評估，但不排除明年1月施行。