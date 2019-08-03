彩田友善稻米收割了！民眾可安心享用農產品

2019-08-03 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府農業局從104年起推動友善田園區域計畫，為減輕友善農友負擔，提供有機質肥料與秧苗片補助及休廢耕地活化整地補貼，連續3年協助農友農藥殘留自主檢查，至今都是零檢出，為採購友善農產品民眾把關，讓消費者可以安心食用。

農業局表示，為維護環境品質與生態保育，並達到兼顧農友權益，農業局從104年推動友善田園區域計畫，在107年擴大至萬里水稻栽種與北海岸農村再生社區，不僅農友收益提高，消費者食安也受到保障。

農業局也輔導「彩田友善農作有限公司」與「三芝關懷社區協會」向農委會申請友善耕作團體，107年經審查通過成為「友善環境耕作推廣團體」後，農友每年可以領到每公頃3萬元生態給付補貼，最長3年，對友善耕作農友是項利多，農友轉型友善耕作，不僅讓消費者吃得健康，更能維護自然生態環境。

此外，為推動新北市成為符合國際潮流的友善田園區域，彩田友善團體與三芝關懷社區協會採用「多方參與式查證系統」在友善耕作田區，讓消費者、農友、通路商進入農場，共同查證農作物生產過程，同時也讓民眾了解農業生態環境與保育的重要性。