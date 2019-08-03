泰國新住民李拉雀薇說繪本故事 逗小朋友笑哈哈

2019-08-03 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



來台30年的泰國新住民李拉雀薇今天到新北市玩具銀行說繪本故事，吸引許多家長帶小朋友來互動，李拉雀薇以泰國知名的「蜜蜂吃蜂蜜」和「公雞與鑽石」告訴小朋友，蜜蜂因貪吃以致腳和翅膀都被蜂蜜黏住了，要小朋友不要太貪吃；另外公雞要啄小蟲卻啄出亮晶晶的鑽石，感嘆說若是一粒米有多好。有小朋友天真說：「鑽石可以去買米啊！」現場笑歪了一堆家長。

曾當選新北市模範母親的李拉雀薇表示，泰國因天氣熱，小孩容易長頭蝨，因此小時候媽媽常幫她剪頭髮，讓她愛上剪髮，她剛嫁來台灣時，幫在春源鋼鐵公司上班的老公剪髮，同事卻笑說「好像狗啃似的」，她發奮去上美髮美容課程，拿到丙級證照，全家含3個小孩的頭髮都由她一手打理，回泰國幫媽媽剪，也幫左鄰右舍剪，後來甚至到安養院幫長輩義剪。

李拉雀薇在泰國大學法律系畢業，來台生活後說得一口流利國語，但仍不忘母語，在政府推行新南向政策時，她受邀到國小教新住民小朋友泰語，也在新北市三重新住民家庭服務中心當通譯和志工，她不僅被封為剪髮達人，也學習烹飪餐飲，取得中餐丙級證照，熱情又多才多藝的李拉雀薇經常受邀到學校和團體交流。

李拉雀薇除了說繪本故事，還帶來泰國童玩，並教現場小朋友「三碗低卡」早安問候語等泰國語言及童謠，小朋友一直叫說「三碗豬腳、我餓我餓！」現場互動趣味橫生。