影／新北里長也超買？原來是民政局KUSO創意影片

2019-08-03 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



民政局KUSO宣導短片再一發！為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，新北市民政局將在8月23日辦理表揚，並以「超買」為題材，拍攝創意短片，以民政新聞台緝私報導，營造懸疑氛圍，最後才揭曉「超買」的是老人共餐的高麗菜，幽默劇情對比出里長經營里政的用心，讓人看了會心一笑。

新北市民政局長柯慶忠表示，里長業務包羅萬千，從路平、燈亮、水溝通，到抓漏、環境衛生等各種疑難雜症，同時也是市府推動老人共餐等各項市政的重要力量。除了公開表揚肯定里長的付出，這次也藉由這支幽默短片的拍攝，向里長致意。演員都由局內同仁及里長擔綱，大家揣摩劇中角色，演得相當開心。

柯慶忠說，這支以「超買」為哏的1分46秒影片，從編劇、分鏡、拍攝到剪片都是同仁利用手機一氣呵成，同時邀請中和區里長聯誼會會長呂福來與同仁互尬演技，每個人都演出自然還即興發揮，不到1天就殺青，尤其呂福來會長以硬漢形象詮釋黑道大哥的氣勢，維妙維肖，令人叫絕。

演員中除了有老面孔的專門委員藍品畯、行政科長陳炳仲、專員潘國強，擔任民政新聞台主播的新進科員林易萱，高考分發民政局不到半年時間，誇張的播報方式及搞笑表情極富戲劇性，讓觀眾看到主播專業下流露出的真性情。

林易萱說，雖然在大學時就曾參與畢業戲劇演出，及編寫劇本，但首次嘗試飾演主播還是NG很多次，必須保持專業形象及維持清晰口條，播報過程舌頭還數度打結，才了解當主播不容易。雖然如此，未來還是想嘗試演出不同角色，讓大家了解市府在各項政策的用心與努力。