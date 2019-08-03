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影／新北里長也超買？原來是民政局KUSO創意影片

2019-08-03 15:50聯合報 記者江婉儀╱即時報導

民政局KUSO宣導短片再一發！為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，新北市民政局將在8月23日辦理表揚，並以「超買」為題材，拍攝創意短片，以民政新聞台緝私報導，營造懸疑氛圍，最後才揭曉「超買」的是老人共餐的高麗菜，幽默劇情對比出里長經營里政的用心，讓人看了會心一笑。

新北市民政局長柯慶忠表示，里長業務包羅萬千，從路平、燈亮、水溝通，到抓漏、環境衛生等各種疑難雜症，同時也是市府推動老人共餐等各項市政的重要力量。除了公開表揚肯定里長的付出，這次也藉由這支幽默短片的拍攝，向里長致意。演員都由局內同仁及里長擔綱，大家揣摩劇中角色，演得相當開心。

柯慶忠說，這支以「超買」為哏的1分46秒影片，從編劇、分鏡、拍攝到剪片都是同仁利用手機一氣呵成，同時邀請中和區里長聯誼會會長呂福來與同仁互尬演技，每個人都演出自然還即興發揮，不到1天就殺青，尤其呂福來會長以硬漢形象詮釋黑道大哥的氣勢，維妙維肖，令人叫絕。

演員中除了有老面孔的專門委員藍品畯、行政科長陳炳仲、專員潘國強，擔任民政新聞台主播的新進科員林易萱，高考分發民政局不到半年時間，誇張的播報方式及搞笑表情極富戲劇性，讓觀眾看到主播專業下流露出的真性情。

林易萱說，雖然在大學時就曾參與畢業戲劇演出，及編寫劇本，但首次嘗試飾演主播還是NG很多次，必須保持專業形象及維持清晰口條，播報過程舌頭還數度打結，才了解當主播不容易。雖然如此，未來還是想嘗試演出不同角色，讓大家了解市府在各項政策的用心與努力。

另外，繼板橋後埔里林義壽里長、中和區里長聯誼會會長呂福來演出板橋放送所戶外園區啟用及特優里長表揚的短片，勾起許多里長戲魂，躍躍欲試，想知道里長一天都在為里民忙什麼大小事嗎?請持續關注「民政保平安」臉書粉絲團分享。

這支以「超買」為哏的1分46秒影片，從編劇、分鏡、拍攝到剪片都是同仁利用手機一氣...
這支以「超買」為哏的1分46秒影片，從編劇、分鏡、拍攝到剪片都是同仁利用手機一氣呵成。圖／新北市民政局提供
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為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，民政局將在8月23日辦理表揚，並以...
為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，民政局將在8月23日辦理表揚，並以「超買」為題材，拍攝創意短片，以民政新聞台緝私報導，營造懸疑氛圍，最後才揭曉「超買」的是老人共餐的高麗菜。圖／新北市民政局提供
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主播老人共餐聯誼
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