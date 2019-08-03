父親真偉大 麻豆區公所辦理父親節暨鑽石婚楷模表揚

2019-08-03 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府麻豆區公所今辦理慶祝父親節暨鑽石婚楷模表揚大會，邀請台南市佑明視障協進會前來設立按摩小站，讓與會爸爸、鑽石婚楷模及眷屬們都能鬆骨紓壓，健康百歲，提供最貼身的服務。

活動邀請仙笛舞蹈教室熱情演出，麻豆區長孔慶瑤頒發賀匾給獲獎的所有父親，其中，「晶鑽爸爸」巷口里李昭順代表麻豆區接受市府表揚。

孔慶瑤說，李昭順曾任職台糖機械工程隊長，執行全台地下水觀測網，建立全台地下水資料，服務年資長達48年，迄今仍獲各學術單位的重視，請益不斷，是子女最佳典範。

而當選「自強爸爸的港尾里黃耀隆，父兼母職獨力扶養孩子，曾面臨失業及手部疼痛，在人生谷底時，靠著堅強及勇氣走出一條可以存活又可助人道路，以樂觀的態度面對生命中的每一天。

麻豆模範父親名單如下：「晶鑽爸爸」李昭順(巷口里) 、林棖山(中興里) 、李寅(井東里) 、陳錦礎(北勢里) 、黃進丁(新興里) 、 林水致(油車里)、黃水谷(麻口里)、盧忠賢(海埔里) 、方政雄(安正里)、李正雄(南勢里)、李天球(安業里)、王武雄(清水里) 、黃春隆(寮廍里)、邱安昇(晋江里)、林昆川(大埕里)、李文波(興農里) 、陳文炳(埤頭里)、陳錦德(港尾里) 、謝木春(謝厝寮里)、郭國泰(東角里)。

「自強爸爸」黃耀隆(港尾里)。

「鑽石婚」施千斤、施黃劉(興農里)、柯士成、柯李金鶴(巷口里) 、陳合順、陳林錦 (清水里)、林口後、林李雪鳳 (埤頭里)