台19甲線台南段路面施工 管制通行駕駛人要留意

2019-08-03 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台19甲線台南市部分路段路面破損嚴重，公路總局決定分段整修，施工期間相關路段將封閉部分車道，採調撥管制車輛通行，或封閉部分車道採單線雙向管制通行，民眾應留意施工人車，配合改道指示或提前繞道。

工程規畫A段52公里943公尺到53公里285公尺路段，從台南市關廟區布袋里南雄南路206號國3橋下至南雄南路322號間正在施工，預訂施工到8月17日。

B段台南市關廟區深坑里大洲橋北端至南雄路一段185號（49K+670~50K+720），預訂5日動工，施工到11日。C段即台南市關廟區五甲里南雄路一段750號至關廟區五甲里南雄路一段521巷巷口（48K+890~49K+418），預訂11日起施工到20日。

以上三段工程施工期間相關路段將封閉部分車道，採調撥管制車輛通行。D段台南新市區三新橋北端至新市區中正路復興路口（29+540~30K+189）預訂施工日期8月18日到30日，施工期間將封閉部分車道採單線雙向管制通行。