台19甲線台南段路面施工 管制通行駕駛人要留意
台19甲線台南市部分路段路面破損嚴重，公路總局決定分段整修，施工期間相關路段將封閉部分車道，採調撥管制車輛通行，或封閉部分車道採單線雙向管制通行，民眾應留意施工人車，配合改道指示或提前繞道。
工程規畫A段52公里943公尺到53公里285公尺路段，從台南市關廟區布袋里南雄南路206號國3橋下至南雄南路322號間正在施工，預訂施工到8月17日。
B段台南市關廟區深坑里大洲橋北端至南雄路一段185號（49K+670~50K+720），預訂5日動工，施工到11日。C段即台南市關廟區五甲里南雄路一段750號至關廟區五甲里南雄路一段521巷巷口（48K+890~49K+418），預訂11日起施工到20日。
以上三段工程施工期間相關路段將封閉部分車道，採調撥管制車輛通行。D段台南新市區三新橋北端至新市區中正路復興路口（29+540~30K+189）預訂施工日期8月18日到30日，施工期間將封閉部分車道採單線雙向管制通行。
公路總局第五區養護工程處新化工務段表示，用路人行經施工路段時，應降低車速，並依限速標誌行駛及指揮人員導引通過，施工管制期間造成用路人不便，希望耐心配合及諒解，並請多利用公路總局省道即時路況系統(http://168.thb.gov.tw)查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。
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