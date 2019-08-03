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我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

奚臺陽做公益數十年 認助清寒生

2019-08-03 14:14聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

白天是位牙醫師，脫掉醫師袍後，奚臺陽忙於公益，數十年不間斷。從最早提倡全國「蹓狗繫狗鍊．隨手清狗便」，到憂心毒品進入校園的問題日益嚴重，發起校園反毒宣導，還身兼數職擔任環保義工。今年70歲的奚臺陽笑稱，「我就是閒不下來」，今年更加入台北市教育局認助清寒學生基金會認助行列，表示「善事去做就對了！」

奚臺陽從刊物上得知認助清寒學生基金會在扶助台北市的經濟弱勢學生，今年一月就主動聯繫，加入認助人行列，認助5位學生的學費，國、高中職生都有；三月與他認助的學生相見歡。

奚臺陽說，基金會認助人有機會能與受認助學生互動，可以更了解孩子，他跟學生分享，自己的父親也是做「黑手」，但只要品行好、保持正向肯學習的心，就有機會翻轉貧窮，盼自己能力範圍內的小幫助，能夠激勵學生努力向上。

奚臺陽更提倡閱讀，每月額外提供每位學生「買書津貼」，而且不限於教材，更鼓勵孩子看課外讀物。他說，透過閱讀可以學習到廣泛知識、開闊視野了解到不同的生活環境，有助於思索。

學生只要把買書的發票留下就能申請買書津貼實支實付，目前學生申請的類別也很多樣，從學日文、心理諮商的書籍都有。奚臺陽說，希望學生能因為一點小幫助，對閱讀少點負擔。

迎接8月8日父親節，認助清寒學生基金會也舉辦相見歡活動，受認助孩子與認助人見面，也送上卡片表達感恩，提前慶祝父親節，也向奚臺陽分享閱讀心得。

台北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，台北市需要幫助的學生，往往是「看不見的貧窮」，可能家境不符合低收入戶標準，無法獲得政府補助，但晚上假日都要打工，花費寶貴時間賺取微薄薪水，而非用於生涯探索、學習知識；感謝奚臺陽先生提供買書津貼，鼓勵孩子能夠多閱讀。

曾燦金表示，每個月只要2、3千元，就能夠成為認助人。這筆金額對於弱勢家庭的小朋友來說，可能是一整個月的通勤費用，或購買文具和參考書的錢。基金會今年截至7月為止，已認助1638位學生，107年則共認助1651位學生，平均每個月支出289萬元。

基金會呼籲更多人加入認助行列，認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會網站http://203.71.210.5/aid_fund/index.html。

奚臺陽忙於公益，數十年不間斷笑稱，今年加入台北市教育局認助清寒學生基金會認助行列...
奚臺陽忙於公益，數十年不間斷笑稱，今年加入台北市教育局認助清寒學生基金會認助行列。記者魏莨伊 / 攝影
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奚臺陽（左2）忙於公益，數十年不間斷笑稱，今年加入台北市教育局認助清寒學生基金會...
奚臺陽（左2）忙於公益，數十年不間斷笑稱，今年加入台北市教育局認助清寒學生基金會認助行列。記者魏莨伊 / 攝影
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