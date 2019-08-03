挺香港反送中 台中出現快閃連儂牆

2019-08-03 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



香港反送中抗爭持續，在台港生發起的「香港邊城青年」，在台北公館地下道設置連儂牆，聲援香港反送中。台中明天也有行動連儂牆，台南則發起穿黑衣挺香港。

連儂牆（Lennon Wall）位於捷克首都布拉格修道院大廣場，原本是面普通的牆壁，1980年代有人在牆面塗鴉約翰藍儂（Jonh Lennon）與披頭四的歌詞，這面牆壁成為捷克青年對政府不滿的源頭，牆面書寫大量不滿的標語，連儂牆也成為青年抗爭的符號。

香港連儂牆出現在2014年占領運動，在香港金鐘夏慤道香港政府總部的1塊壁報牆，示威者用便條紙寫滿對民主普選的訴求，總共超過一萬張，但被警方清走；今年反送中抗爭中，示威者重現連儂牆，後來被清走後，演變成社區連儂牆遍地開花。

根據「香港邊城青年」臉書，台北公館地下道昨起設置連儂牆，聲援香港反送中運動；台中也出現行動連儂牆，明天下午1點半到4點半在一中街、育才街口，現場有便條紙與筆，提供民眾留言聲援，現場蒐集到的便利貼將送到台北公館地下道。