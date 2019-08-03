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新北農業局「享家Bar台」讓北漂子弟享用在地家鄉味

2019-08-03 13:19聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府農業局第1次舉辦跨縣市的農產品展售會，並成立「新北享家Bar台」，讓旅居新北的北飄子弟可以享受在地農產品，想念家鄉位不用特地跑一趟，農業局也表示，未來每月都會與各縣市合作，共同銷售當地的農產品。

「新北享家Bar台-嘉義週展售會」在遠百板橋中山店1樓舉辦，新北市長侯友宜今天化身推銷拍賣員，與嘉義同鄉會銷售當地的紅龍果，現場也有嘉義縣農友帶來的各類農產品，不用舟車勞頓就能買到當地好味道。

侯友宜表示，嘉義的紅龍果多汁又甜、非常讚，他想買都買不到，今天他以市長的身分跟嘉義同鄉會在新北市賣水果，大家一起共同行銷，也讓在北部的鄉親享受故鄉的農產品，想念故鄉的人不用特地跑一趟，在新北就可以買到。

農業局長李玟補充，為了讓北漂子弟可以吃到懷念的家鄉味，也能輕鬆買到當地農特產品，所以設立「新北享家Bar台」，下個月會跟南投合作，陸續會和台中、彰化、台南、雲林、宜蘭等共同行銷當地當季盛產的水果或是農產品，也會邀請當地青農與新北青農一起合作。

李玟表示，未來會以實體店面、展售會、以及與電商平台合作，增加農產品曝光度，協助行銷增加銷售量，農業局希望不要做一次型的活動，除了要讓消費者了解並買到當地農產品，更要藉由這樣的通路讓農產品可以繼續行銷。

鳳眼果又稱為蘋婆，是嘉義當地的農產品。記者江婉儀／攝影
鳳眼果又稱為蘋婆，是嘉義當地的農產品。記者江婉儀／攝影
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「新北享家Bar台-嘉義週展售會」在遠百板橋中山店1樓舉辦，現場也有嘉義縣農友帶...
「新北享家Bar台-嘉義週展售會」在遠百板橋中山店1樓舉辦，現場也有嘉義縣農友帶來的各類農產品，不用舟車勞頓就能買到當地好味道。記者江婉儀／攝影
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侯友宜與嘉義農友一同行銷在地農產品。記者江婉儀／攝影
侯友宜與嘉義農友一同行銷在地農產品。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜今天化身推銷拍賣員，與嘉義同鄉會銷售當地的紅龍果，現場也有嘉義縣農...
新北市長侯友宜今天化身推銷拍賣員，與嘉義同鄉會銷售當地的紅龍果，現場也有嘉義縣農友帶來的各類農產品。記者江婉儀／攝影
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嘉義侯友宜
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