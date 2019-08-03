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樹林生命紀念館一位難求！民眾搶卡位「墓仔埔也敢去」

2019-08-03 12:38聯合報 記者江婉儀╱即時報導

樹林生命紀念館是新北市第19座公立納骨塔，在6月15日正式開放登記，讓土樹三鶯地區民眾可以就近緬懷先人，但在開放前一天下午，已經有民眾開始在門口卡位，甚至搭帳篷過夜，還有警力在現場維持秩序，就是希望在7點發放號碼牌時，可以搶先登記，新北市民政局表示，牌位目前已售罄，樹林區公所目前已辦理招標採購。

民政局表示，樹林生命紀念館第一期工程已完工，並在6月15日正式啟用，總計有5049個骨灰位及800座牌位，可提供土樹三鶯地區民眾安放先人骨灰骸，就近緬懷先人。

一名戴小姐表示，樹林生命紀念館開放前一天晚上，就跟著父母、弟弟妹妹一起先去排隊卡位，因為阿嬤說要將放在貢寮的骨灰罈移來樹林，以後要祭拜也比較方便，當天大約是凌晨12點多到，雖然是7點發放號碼牌，但前面已經有很多人在排隊，有人甚至也拿出露營用的帳篷，雖然提前來，號碼順序還是在100號。

當天負責受理登記塔位的承辦人員表示，當天到了現場，看到大排人龍在門口等候，許多民眾都說半夜就來排隊，甚至還有人開放前一天下午5點就來排隊，現場等候的民眾非常多，場地非常擁擠，大家手忙腳亂，連去上廁所的時間都沒有，也希望讓久候的民眾趕快登記完回家休息。

民政局表示，樹林生命紀念館開放申請第一天，就受理塔位申請 668個，牌位申請538個。其中塔位到8/1，總計使用1390個，還剩餘3659個；牌位初期設置800個，已在6月30日全部售罄，樹林區公所目前已辦理招標採購，預計8月初上網公告、11月前會完成牌位增設，可再增設約400多牌位。

樹林生命紀念館湧入許多人潮，將會場整個擠滿。圖／民眾提供
樹林生命紀念館湧入許多人潮，將會場整個擠滿。圖／民眾提供
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樹林生命紀念館開放前一天晚上，就有民眾前來排隊卡位，還有警力到現場維持秩序。圖／...
樹林生命紀念館開放前一天晚上，就有民眾前來排隊卡位，還有警力到現場維持秩序。圖／民眾提供
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許多民眾湧入現場，有承辦人員表示，當天總計受理1000件。圖／民眾提供
許多民眾湧入現場，有承辦人員表示，當天總計受理1000件。圖／民眾提供
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現場還有民眾拿出露營用的帳篷，還帶著枕頭準備排隊。圖／民眾提供
現場還有民眾拿出露營用的帳篷，還帶著枕頭準備排隊。圖／民眾提供
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樹林生命紀念館開放第一天，就湧入許多民眾要排隊登記塔位。圖／民眾提供
樹林生命紀念館開放第一天，就湧入許多民眾要排隊登記塔位。圖／民眾提供
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紀念館
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