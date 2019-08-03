新北海祭初賽最終場今決戰 將誕生10組前進海祭舞台

2019-08-03 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北淡水漁人舞台先前海祭初賽會場，樂迷欣賞之餘也能休閒。圖／新北觀光旅遊局提供 分享 facebook

2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」最後一場30強初賽今天下午登場，是今年海祭各參賽樂園爭奪入場券的最後機會，在今日比賽結束後，將誔生10組樂團新秀，前進本月30日到9月1日福隆海水浴場舉辦的貢寮國際海洋音樂祭舞台，爭奪「海洋獨立音樂大賞」最高榮耀海洋旗。

入圍決賽名單將於本月14日公布，同步公告在「新北市河海音樂季」活動網站。

今天初賽比賽團體包括行草樂團、青原、Amuse遊樂、Purr、雨國、Umi、mr.Why、謎路人、桑諾斯、尋找尼歐Finding Neo共10組樂團，其中行草樂團曲風加入國樂、古典、爵士、器樂搖滾等元素；今年將推首張EP的青原、Amuse遊樂都以生活周遭發生的事物為創作靈感。

Purr是DJ+Vocal兩人編制的電子音樂組合；雨國的音樂結合迷幻電子舞曲、後龐克元素，已與許多音樂人合作過；Umi、mr.Why、謎路人、桑諾斯、尋找尼歐Finding Neo也都有樂迷支持。

海祭召集人、金曲獎評審之一的董事長樂團主唱吉董說，今年參賽樂團曲風多元、實力堅強，是歷屆競爭最激烈的一次，參賽歌曲令人耳目一新，也讓評審團多次爭執不下，經過討論才選出初賽30強，顯示台灣獨立原創音樂逐漸成熟。