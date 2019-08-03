親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

競選總統行程開跑 韓國瑜今搗桃園藍票倉要打響第一戰

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

新北海祭初賽最終場今決戰 將誕生10組前進海祭舞台

2019-08-03 11:38聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北淡水漁人舞台先前海祭初賽會場，樂迷欣賞之餘也能休閒。圖／新北觀光旅遊局提供
新北淡水漁人舞台先前海祭初賽會場，樂迷欣賞之餘也能休閒。圖／新北觀光旅遊局提供
分享

2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」最後一場30強初賽今天下午登場，是今年海祭各參賽樂園爭奪入場券的最後機會，在今日比賽結束後，將誔生10組樂團新秀，前進本月30日到9月1日福隆海水浴場舉辦的貢寮國際海洋音樂祭舞台，爭奪「海洋獨立音樂大賞」最高榮耀海洋旗。

入圍決賽名單將於本月14日公布，同步公告在「新北市河海音樂季」活動網站。

今天初賽比賽團體包括行草樂團、青原、Amuse遊樂、Purr、雨國、Umi、mr.Why、謎路人、桑諾斯、尋找尼歐Finding Neo共10組樂團，其中行草樂團曲風加入國樂、古典、爵士、器樂搖滾等元素；今年將推首張EP的青原、Amuse遊樂都以生活周遭發生的事物為創作靈感。

Purr是DJ+Vocal兩人編制的電子音樂組合；雨國的音樂結合迷幻電子舞曲、後龐克元素，已與許多音樂人合作過；Umi、mr.Why、謎路人、桑諾斯、尋找尼歐Finding Neo也都有樂迷支持。

海祭召集人、金曲獎評審之一的董事長樂團主唱吉董說，今年參賽樂團曲風多元、實力堅強，是歷屆競爭最激烈的一次，參賽歌曲令人耳目一新，也讓評審團多次爭執不下，經過討論才選出初賽30強，顯示台灣獨立原創音樂逐漸成熟。

最終場初賽另邀請原創樂團「南瓜妮歌迷俱樂部」和「神棍樂團」，將帶來多首歌曲，帶樂迷走入搖滾世界。

新北淡水漁人舞台海祭初賽會場，參賽和受邀表演的歌手、樂園帶來精采演出。圖／新北觀...
新北淡水漁人舞台海祭初賽會場，參賽和受邀表演的歌手、樂園帶來精采演出。圖／新北觀光旅遊局提供
分享

樂團貢寮
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

搶拍「燈塔懸日」只到8/20 采風攝影總獎金32萬倒數中

2019-08-03 09:19

樹林生命紀念館一位難求！民眾搶卡位「墓仔埔也敢去」

2019-08-03 12:38

「台北生活設計潮」作品徵選 即日起至8月15日止

2019-08-03 11:19

新北消暑活動不斷 兒童水樂園今登場

2019-08-03 10:34

大稻埕情人節今晚登場 出門前先看交管資訊

2019-08-03 08:19

新北市兒藝節／怪獸島開園 小孩放電場連10天

2019-08-03 00:14

北市最老陽明戲院都更 下月15日歇業

2019-08-02 23:49

北市文1、文2分局重啟合併 挨批

2019-08-02 23:46

美食新天地／Merci Cafe早午餐 CP值高

2019-08-02 23:45

弘道「真人圖書館」不老夢想125號開放閱讀

2019-08-02 23:28

中和公路二村公園蓋社宅 城鄉局：會保留綠地

2019-08-02 23:23

新北未被繼承土地 近1年逾241億

2019-08-02 23:20

貢寮影音學堂開課 新住民做影片說故事

2019-08-02 20:06

淡水路口重劃標線不清 駕駛頻頻出狀況

2019-08-02 20:05

汐止勤進路面龜裂塌陷 行車危險苦等重鋪

2019-08-02 20:05

汐止內溝溪步道牆彩繪 要呈現原始生態

2019-08-02 20:04

純手工日曬窯土 金山焢窯地瓜更香甜

2019-08-02 20:04

不一樣的父親節 侯友宜與監護、安置兒少一同吃火鍋

2019-08-02 16:29

政治雜音讓侯友宜鄭文燦合體破局？ 新北：延期非取消

2019-08-02 15:52

人生最後的直播 北市網路公祭讓遠方家人無憾

2019-08-02 13:27

民眾掛布條搶救公路二村公園 新北城鄉局：會保留綠地

2019-08-02 10:34

象鼻岩公告特殊地形文資首例 2度公聽會仍搞不定

2019-08-02 08:53
看更多

熱門文章

忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18

影／這星期在台南別闖紅燈 各分局都會全力抓

2019-08-02 14:47

蘇嘉全也勸不住？Line群組瘋傳洪恆珠屏東捷運願景

2019-08-02 16:54

雷雨交加 高雄鳳山部分路段積水

2019-08-02 18:35

從白天逛到晚上 斗六火樹銀花市集無縫銜接

2019-08-02 12:37

影／台東關山出現雨瀑奇觀 遠觀像水從天空破洞倒下

2019-08-02 22:23

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

國民黨雲林縣兩區立委提名人選 最快下周明朗化

2019-08-02 17:59

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

大稻埕情人節／480秒煙火秀 今晚浪漫延平河濱

2019-08-03 00:12

韓國瑜桃園興仁公園相見歡 周邊交通交管

2019-08-02 14:32

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43

用路人注意！高屏大橋這幾天路面刨鋪有交管

2019-08-02 15:01

非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35

26歲青年捐千萬行善 強調是好人好事「代表」

2019-08-02 19:29

影／午後驟雨 台南小東、長榮地下道封閉30分鐘

2019-08-02 16:19

基隆舊公車修理廠設停車場 可停37小型車、16大型車

2019-08-02 14:47

挨批「眼中只有陸客」 中市府嗆：不要逢燕必亂

2019-08-02 15:36

彰化縣死雞死豬的危機解除 1家大廠伸援解燃眉之急

2019-08-02 21:18

清境高空步道2年吸金7千萬 業者轟商圈像貧民窟

2019-08-02 14:25

淡水路口重劃標線不清 駕駛頻頻出狀況

2019-08-02 20:05

陸限自由行中市府提策略 議員：怎麼還是爭取中國客？

2019-08-02 15:58

不滿鳥嘴潭公有地救濟金太低 南投農民到水利署陳抗

2019-08-02 13:33

一天2個潮水捕獲近5千斤 馬祖白帶魚大豐收

2019-08-02 17:26

影／輭轎腳轉大人 竹市竹蓮寺7日辦七夕成年禮

2019-08-02 16:26

政治雜音讓侯友宜鄭文燦合體破局？ 新北：延期非取消

2019-08-02 15:52

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

無毒栽培種出優質林內芋頭 顧客口耳相傳訂單湧

2019-08-02 12:51

比升格時多5成！桃園舉債成長幅度 居六都之冠

2019-08-02 22:45

搶拍「燈塔懸日」只到8/20 采風攝影總獎金32萬倒數中

2019-08-03 09:19

「慈庸到你家」 洪慈庸首場客廳會后里開跑

2019-08-02 14:45

高市工策會今掛牌 韓國瑜為高雄拚經濟更踏實

2019-08-02 16:55

鄧雨賢紀念音樂會 8月3日晚上浪漫登場

2019-08-02 17:07

蔡適應拚立委連任出潮T 7基隆囝仔愛基隆的故事

2019-08-02 14:35

台灣第一 合歡山暗空公園獲國際認證

2019-08-02 14:10

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

張善政台東演講 饒慶鈴：商家今年導入電子支付

2019-08-02 18:22

不一樣的父親節 侯友宜與監護、安置兒少一同吃火鍋

2019-08-02 16:29

嘉義地檢署檢察官江金星升主任：服務人民的心不變

2019-08-02 14:31

北市最老陽明戲院都更 下月15日歇業

2019-08-02 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top