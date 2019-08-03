「台北生活設計潮」作品徵選 即日起至8月15日止

2019-08-03 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



北市產發局今年將於9月7日至9月8日首次舉辦「台北生活設計潮」商品展售會，在北市信義區香堤大道南段（A9與A11間）舉辦，廣邀優秀設計師踴躍報名參加徵選，獲選參加展售者免收攤位及場地等費用，第一場招募即日起開放申請至8月15日止，第二場預計9月中旬開放報名。

產發局表示，台北擁有很多優秀設計師微品牌創作，作品也榮獲許多國際獎項，希望透過這次的商品展售會，讓設計師訴說產品理念，促動消費者從品味生活設計中體驗設計的價值。活動將招募30組食、衣、住、行、育、樂等民生相關設計師原創商品，讓未來的創作或商品能更加符合市場需求。

另外，市府也規畫在展售活動前邀請「大人物」、「U design」等知名企業公關、選物店、通路與平台業者進行選品交流，提供設計師及商品更多被看見機會。