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「台北生活設計潮」作品徵選 即日起至8月15日止

2019-08-03 11:19聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

北市產發局今年將於9月7日至9月8日首次舉辦「台北生活設計潮」商品展售會，在北市信義區香堤大道南段（A9與A11間）舉辦，廣邀優秀設計師踴躍報名參加徵選，獲選參加展售者免收攤位及場地等費用，第一場招募即日起開放申請至8月15日止，第二場預計9月中旬開放報名。

產發局表示，台北擁有很多優秀設計師微品牌創作，作品也榮獲許多國際獎項，希望透過這次的商品展售會，讓設計師訴說產品理念，促動消費者從品味生活設計中體驗設計的價值。活動將招募30組食、衣、住、行、育、樂等民生相關設計師原創商品，讓未來的創作或商品能更加符合市場需求。

另外，市府也規畫在展售活動前邀請「大人物」、「U design」等知名企業公關、選物店、通路與平台業者進行選品交流，提供設計師及商品更多被看見機會。

北市產發局表示，歡迎優秀設計師報名參加徵選，只要設籍於台北市的設計師、公司行號、工廠、於北市具營運據點或曾參與台北設計獎相關活動者，皆可報名參與。第一場招募申請即日起至8月15日止，第二場預計9月中旬開放報名，詳情請請至「台北設計獎」官網www.taipeidaward.taipei/rwd/news_list.aspx 查詢。

「台北生活設計潮」商品展售會作品徵選，即日起開始報名至8月15日止。圖／北市產發...
「台北生活設計潮」商品展售會作品徵選，即日起開始報名至8月15日止。圖／北市產發局提供
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