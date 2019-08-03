搶拍「燈塔懸日」只到8/20 采風攝影總獎金32萬倒數中

2019-08-03 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北海岸石門富貴角燈塔的「燈塔懸日」奇景，因夕陽落下角度的關係，只有到8月20日止，上月底攝影天團團長張影貼出懸日美照後，引發很多攝影愛好者搶拍，更有不少民眾前往欣賞，近日每天傍晚日落時都出現大批人潮，擠滿石門國小旁堤岸。北觀處人員也趁機到場宣傳「看見北觀」采風攝影徵件至8月30日截止，總獎金高達32萬元，希望多拍美照搶獎金。

石門區長林俊宏說，這樣的景象不用到國外，北海岸就可以看到，搶拍燈塔懸日的人群，每日估計超過200人，路邊車從崩山口停到加油站，假日更多，很多人來欣賞石門限定美景。

交通部北觀處副處長金玉珍也到場直播宣導，她發現人潮真的很多，希望大家多來北海岸用鏡頭捕捉「燈塔懸日」北海岸奇景，多拍照參加「看見北觀」采風攝影比賽，徵件倒數衝刺。

金玉珍說，不用羨慕曼哈頓懸日之景，北觀處範圍內重要地標之一富貴角燈塔，近日也出現讓許多旅客及好「攝」之徒著迷的焦點懸日景觀，當火紅的太陽緩緩落下，正好落在燈塔的正後方，在這樣的角度使人、燈塔與夕陽連成一條線，太陽將整個天空照的紅得看起來像是著了火一般，這樣的景象不用到國外，北海岸就可以看到「燈塔懸日」奇景。

北觀處說，只到8月20日，最佳觀測點為北海岸愛之船民宿至石門國小之間，因為每年只有這20多天才能捕捉到，過了8月20日，就得站到海面上才拍得到，目前每日皆吸引超過數百名攝影愛好者及民眾追逐「燈塔懸日」美景。

北觀處說，轄內不管春夏秋冬抑或晨昏日夜也都相當精采，作為小鎮漫遊據點再合適不過，為推廣北觀風情，讓大家看見北觀之美，由北觀處主辦的「看見北觀」采風攝影徵件活動，歡迎喜愛攝影或旅行的朋友踴躍報名參加，轄區內的地貌與山海美景多元，同時也能深入各小鎮村落，探尋人文風情所帶來的感動。

攝影主題分為「人文風情組」與「自然景觀組」，各組錄取金、銀、銅獎各1名、優選10名及佳作25名，總獎金高達32萬元，參加活動者可將作品沖印8X12吋彩色或黑白相片，以掛號郵遞方式連同報名表寄至活動小組。

活動詳情請洽相關網站查詢：

北觀處官網

http://www.northguan-nsa.gov.tw/welcome/welcome.html

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

「看見，北觀」攝影徵件活動網頁

https://northguan2019.wixsite.com/northguan2019