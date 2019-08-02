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弘道「真人圖書館」不老夢想125號開放閱讀

2019-08-02 23:28聯合報 記者喻文玟╱即時報導

每個人，都像一書！歷史建築台中市市長公館「不老夢想125號」目前由弘道基金會經營，暑假推出「遇見真人圖書」邀長輩分享豐富、有趣的人生故事。93歲的鍾波球爺爺昨天現場表演魔術，牛奶倒入報紙中不見了，又能倒出來，讓人拍案叫絕！

不老夢想125號專員李佩華說，這裡是青銀互動的好空間，每位都是平凡的長輩，但人生閱歷豐富，「真人圖書不是聽演講，而是用聊天對話的方式讀書，消彌世代鴻溝」，目前已累積30多本「真人圖書」，有棒球、魔術、提琴手…每週四、日下午開放閱讀，電洽（04）22270125。

推著裝滿魔術道具的助行車，93歲的鍾波球爺爺熱愛魔術，他2年前接受弘道志工訪談，分享自學畫畫，一時性起表演了2項魔術。他說，在沒有廣播、電視娛樂的年代，最大樂趣就是去市場看雜耍表演魔術，看著看著，看出手法自學，年輕時也曾用魔術賺零用錢補貼家用，「技術越老越純熟！」

為了加入「真人圖書」擔任「不老魔術師」，鍾波球爺爺精益求精，現在練就50多種魔術，遇到他「上架」時段，就會看他自己推著助行車，裝滿魔術道具，和觀眾熱切互動，折斷火柴棒能變回完好如初，把觀眾的100元紙鈔變成1000元。

另一本「不老棒球」是73歲詹德聰、71歲施淑媛夫妻檔。詹德聰擔任過國小棒球教練，退休後與妻子和熱愛棒球的好朋友們組「不老棒球-東興龍隊」，在2013年獲得弘道不老棒球聯盟頒發「不老價值球員獎」。

施淑媛去年因身體免疫系統關係，暫時無法上場打球，仍每天清早到球場陪球隊練球，協助場邊撿球，「即使只是撿球，生活就充滿動力，銀髮有無限可能」。

東吳大學社工系郭婉珣說，第一次接觸真人圖書，聽爺爺奶奶的故事激勵人心，今年暑假在「不老夢想125號」實習，想製作一本「真人圖書本」記錄長輩的故事。

「不老夢想125號」每周四、每周日下午推出「真人圖書」，邀長輩分享人生經歷和溫馨...
「不老夢想125號」每周四、每周日下午推出「真人圖書」，邀長輩分享人生經歷和溫馨故事。記者喻文玟／攝影
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93歲鍾波球爺爺表演魔術，牛奶倒入報紙中變不見，攤開報紙在摺起來竟然可以再將牛奶...
93歲鍾波球爺爺表演魔術，牛奶倒入報紙中變不見，攤開報紙在摺起來竟然可以再將牛奶倒出來，讓觀眾拍案叫絕。記者喻文玟／攝影
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不老棒球夫妻檔分享參與打棒球的樂趣，施淑媛（右）的棒球手套，是先生詹德聰（左）初...
不老棒球夫妻檔分享參與打棒球的樂趣，施淑媛（右）的棒球手套，是先生詹德聰（左）初中時期打球用的，已有60年歷史，彌足珍貴。記者喻文玟／攝影
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93歲鍾波球爺爺表演魔術，牛奶倒入報紙中變不見，攤開報紙在摺起來竟然可以再將牛奶...
93歲鍾波球爺爺表演魔術，牛奶倒入報紙中變不見，攤開報紙在摺起來竟然可以再將牛奶倒出來，還能把100元紙鈔變成1000元，讓人拍案叫絕。記者喻文玟／攝影
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真人圖書夢想歷史建築
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