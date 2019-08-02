板南線列車急停異常 近千名旅客龍山寺站換車

2019-08-02 21:19 中央社 台北2日電



台北捷運板南線今（2日）晚一部列車離開月台後出現緊急煞車情形，車上約900名旅客被迫在龍山寺站下車改搭下一班車。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

台北捷運板南線今晚一部列車離開月台後出現緊急煞車情形，北捷請車上約900名旅客在龍山寺站下車改搭下一班。目前營運正常，造成列車異常況狀的原因還需詳查。

台北捷運指出，晚間約7時37分，板南線往頂埔方向的一部列車離開月台後，出現緊急煞車情形。依照SOP，北捷於龍山寺站請車上約900名旅客下車，改搭下一班車。處理時間約4分鐘，板南線彈性調度班距因應，目前營運正常。

至於列車異常原因，台北捷運表示，將送回機廠後詳查。