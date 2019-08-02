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議員指引客偏重中國 中市府：觀光交流遍及國際

2019-08-02 19:26中央社 台中2日電

中國暫停自由行來台，台中市政府推出短期引客方案，民進黨籍台中市議員江肇國批評，內容仍在爭取中國遊客上做文章；市府表示，觀光交流遍及國際，盼勿逢中必反。

中國文化和旅遊部網站7月31日公告，暫停47個城市居民來台自由行的通行證申請核發。台中市政府提出三大策略應變，降低台中旅宿業及旅遊業的衝擊。

江肇國指出，中國限縮旅客來台旅遊，明顯是政治打壓，意圖影響台灣選情。中央政府近年力推新南向政策，吸引東南亞及其他國際旅客赴台觀光，填補了中國旅客的空缺，近3年來台觀光客人次接連創下新高。

江肇國指出，市府針對中國限制自由行的策略，內容流於既有政策的整理，三大策略中，提到配合昆明、青島航線；拜訪福建、上海等沿海城市；和寧波簽署備忘錄等等，沒有一項不提中國。

江肇國提出質疑，中國出手打壓台灣，市府卻執意抱中國大腿，心態令人不解。難道市府意思是其他國際及國內的旅客都打算放棄，不用爭取，呼籲市府對旅遊市場的策略要靈活，眼界要打開。

台中市觀光旅遊局表示，市長盧秀燕上任至今已和香港、越南、泰國、日本、北美、韓國等地15個國際城市深入交流，未來也將與名古屋等城市簽署觀光友好協議，9月還有韓國釜山、日本鳥取包機航線起飛，並非只針對中國大陸市場。

觀旅局指出，大陸旅客赴台中旅遊住宿人次，民國104年約114萬人次，降至107年61萬人次；過去4年陸客在台中旅遊住宿減少約53萬住宿人次。又因國際入境旅遊在台中未受足夠重視，官方投入行銷資金不足，台中的國際航線都開開停停，導致外籍旅客人數呈現消長不穩定現象。

觀旅局說，市府積極參加國際旅展，舉辦多場觀光推介活動，也推動日本赴台修學旅遊，盼日本赴台中旅遊人數達雙位數成長，搶攻國際市場。

台中市航線
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