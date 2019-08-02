貢寮影音學堂開課 新住民做影片說故事

2019-08-02 20:06 觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導



「新北CH3．城市光影」影音學堂，到貢寮區澳底的新住民關懷協會據點，讓新住民可以用手攝拍攝生活點滴，說出自己的故事。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視主辦的「新北CH3．城市光影」影音學堂，今(2)日到貢寮區澳底的新住民關懷協會據點，期盼透過手機影音製作App教學，讓新住民可以用手攝拍攝生活點滴，學員作品也能在公用頻道中播出，展現新住民獨到眼光的生活記錄。

藉由「橫躺不動」的口訣，新住民們學習將手機打橫拍攝，並用雙手保持畫面穩定性，相片的構圖也要考慮背景整潔，而將其編輯成影片，則要考慮畫面排序的變化性，並將片長掌握在三分鐘之內，才會更精彩耐看。新住民認真聽課，邊操作邊作筆記，大家對此次的學習都抱有很大的期待，這一週新住民們將好好練習拍攝，在下一堂課成果發表時，呈現最棒的生活影音分享。

貢寮區長施玉祥表示，新住民們來到台灣，除要適應不同文化的家庭，還要找到一群好姊妹分享心事，平時一起跳舞、做菜、旅遊，更希望藉由好的拍攝技巧，記錄下這些珍貴的相處時光，感謝觀天下有線電視關心在地新住民的需要，讓她們在貢寮能留下更繽紛充實的影像記錄作品。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，觀天下有線電視的「快樂影音學堂」，先前兩場帶領長輩記錄生活，而今天第三場特別來到貢寮區澳底，服務在地的新住民姐妹，教導她們如何拍出好照片，並用手機App編輯成影片，分享給遠方親人或好友；觀天下樂於服務在地，並期望透過教學活動，向民眾推廣公用頻道的使用，分享在地的美好事物。