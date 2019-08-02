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淡水路口重劃標線不清 駕駛頻頻出狀況

2019-08-02 20:05觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水區北新路淡金路十字路口地面標示重新劃設停止線，許多騎士就直接右轉造成違規，甚...
淡水區北新路淡金路十字路口地面標示重新劃設停止線，許多騎士就直接右轉造成違規，甚至是引起行車糾紛。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡水區北新路淡金路十字路口，過去要右轉淡金路的車輛，都是直接右轉，但日前新北市捷運局在進行復舊工程時，地面標示重新劃設，讓北新路直行與右轉都同時得等遵照紅綠燈，許多人不清楚地上已經劃設停止線，就直接右轉造成違規，更會讓北新路車流回堵，甚至是引起行車糾紛。

在淡水區北新路往天元宮方向，與淡金路十字路口，過去以往要右轉淡金路的車輛，都是直接右轉，但日前新北市捷運局在進行輕軌週邊道路完工後，復舊工程時，畫面中淡金北新路口，地面標示重新劃設，讓北新路直行與右轉都同時得等遵照紅綠燈，里長就說，許多人不清楚地上已經劃設停止線，就直接右轉造成違規，更會讓北新路車流回堵，甚至是引起行車糾紛。

北投里長張麗卿說，過去用路人大多習慣直接右轉，但在停止線劃設之後，很多駕駛都不知道要停下來等紅綠燈，或是直接按前車喇叭，因此日前市議員陳偉杰與鄭宇恩就邀集市府交通局及警分局等單位到現場會勘，要討論怎麼解決問題。

市議員陳偉杰表示，市府捷運局在重新劃線時，是依照原來的道路藍圖劃設，也就是說原本地上應該是有停止線，但過去使用多年可能磨損不清，造成用路人一直認為可以直接右轉，而現在重新劃設，民眾不習慣路況，也建議交通局先塗銷停止線，加強路況標示。

市議員鄭宇恩則認為，畫設停止線有助於行人穿越斑馬線時的安全，要求交通局加設提醒駕駛禮讓行人的標示，才不會讓行人與車輛交錯造成危險。

淡水捷運
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