純手工日曬窯土 金山焢窯地瓜更香甜

2019-08-02 20:04 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區的焢窯窯土塊，採用在地種杜鵑花專用的紅土以及米糠混合攪拌加水，可以讓焢窯地瓜更香綿好吃。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山地瓜進入盛產季節，金山區的焢窯窯土塊，採用在地種杜鵑花專用的紅土以及米糠混合攪拌加水，純手工捏製還要35度日曬三到四天才能夠使用，而純天然又繁複的手續不但不會讓窯土成為環境的負擔，還可以讓焢窯地瓜更香綿好吃。

金山區長陳國欽表示，一顆顆剛做好的窯土塊，還要在曬土場上做日光浴，經歷三到四天的全日曬才能拿來焢窯，讓金山區品質口感兼具的紅心地瓜，搭配完美比例純手工日曬的窯土塊，透過焢窯使地瓜受熱均勻、溫度穩定維持，出窯的地瓜更香甜口感綿密大大提升。

金山區農會常務監事許瑞林說，因應8月17日的金山甘薯節活動，請廠商加緊趕製，看似平凡的窯土塊，卻擁有完美比例配方，3.5噸的金山在地紅土混合15包的米糠增加窯土保溫度，再加人適量的水均勻攪拌，純手工捏製、35度的日曬，讓窯土成塊曬乾，這才成為焢窯烤地瓜不可或缺的靈魂角色。

立委參選人李永萍也來體驗親手製作窯土塊，事後直說沒有體驗過真的像是都市裡的鄉巴佬般，覺得每一個步驟都相當神奇有趣，而參與過捏窯土磚後，也開始期待在黃金比例的配方下，金山地瓜焢窯出爐的香甜滋味。

焢窯是傳統農家田間料理的方式，也是農村孩童最有趣的休閒娛樂，金山甘藷節也將開放五百窯讓父母回味古早味、親子共享田間樂趣，報名只到8月9日截止，金山區長也邀請大小朋友8月17日一起來金山甘藷節，品嚐用手心捏製傳遞加上在地土壤窯烤的紅心地瓜香甜好滋味。