台北TOP時裝設計大賞 8月16日將在101舉行

2019-08-02 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



今年將邁入第7屆的「台北TOP時裝設計大賞」決賽，將在8月16日於台北101大樓86樓頂鮮宴會廳舉行，今天先在大稻埕舉行活動前的記者會，也邀請到去年競賽的金獎設計師柯瑋倫和曾為許多名人製作過紅毯華服及婚紗的訂製服設計師簡國彥站台。北市產發局局長林崇傑表示，推動「台北好時尚」系列活動除了透過競賽發掘設計師人才，也提供展現實力的舞台。

「台北好時尚」從2013年推動到現在，已發掘98名時裝界設計師，也輔導許多設計師跨足國際，像是周裕穎、吳日云、汪俐伶等設計師，皆已登上國際時裝周。今年時裝設計大賞特別邀請去年金獎設計師柯瑋倫，為台北市長柯文哲設計8月16日出席時亮相的服裝。

市府為了持續培育設計人才，今年「台北TOP時裝設計大賞」以T Fashion T時代為主題，融合Taipei、Trendy等時尚意涵，以台北市的人文地景發揮想像，由入圍台北TOP時裝設計大賞的10位設計師，透過動態秀舞台競賽，呈現最具實力作品，闡述只要有時尚態度、文化展現，不論何時都能夠表現最時尚的自我。

北市產發局局長林崇傑表示，「台北好時尚」系列活動去年11月首度嘗試推動「T Fashion時尚實驗基地」，以短期、實驗性質進駐永樂市場4樓，結合永樂市場2、3樓已具規模的布業批發，彙集全台14家設計相關科系、超過22個品牌及設計師，並邀請新媒體及時尚科技等相關產業，共計超過70個單位進駐，以產學合作活絡大稻埕在地傳統產業。