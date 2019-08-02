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不一樣的父親節 侯友宜與監護、安置兒少一同吃火鍋

2019-08-02 16:29聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市板橋的重慶秦媽火鍋店，響應「好日子愛心大平台」，今天邀請120名由新北市監護、安置兒少及照顧者，在舒適用餐環境下品嘗道地重慶火鍋，讓兒少感受到社會溫暖。新北市長侯友宜到場感謝業者熱心善舉，關懷監護、安置等弱勢兒少和照顧者。

重慶秦媽餐飲集團台灣帝品公司總經理詹訓河表示，為了善盡企業社會責任，得知新北市推動「好日子愛心大平台」，要媒合社會各項愛心資源，讓有需求者得到挹注和滿足，便立即響應，這次透過社會局邀請監護和安置兒少及照顧者用餐，希望讓弱勢兒少和家庭也能感受到社會的溫暖。

侯友宜今天與監護兒一起用餐，頻頻幫夾菜，還拿到小朋友親手寫的卡片。「小朋友都靠別人照顧，自己一個人照顧不了，我這個爸爸不太標準，自己的小孩都照顧不了，別人的小孩也沒有照顧得很好。」，侯友宜說，今天謝謝所有的照顧者，不管是民間團體還是寄養家庭，把小孩照顧得這麼好．今天是他身為爸爸最開心的一天，也覺得是爸爸做的不是那麼標準的一天。

社會局長張錦麗表示，新北市目前有112名兒童少年由市府擔任監護人，其中28名由侯友宜市長擔任監護，有84名由她擔任監護，目前全市持續安置的兒童少年共有740人。

社會局表示，不論是監護或是安置兒少，每名孩子背後都有一段辛酸故事，市府會讓受監護、安置兒童及少年可以無虞地健康成長，有快樂的童年，才有人生前進的動力。

侯友宜今天與監護兒一起用餐，頻頻幫夾菜，還拿到小朋友親手寫的卡片。記者江婉儀／攝...
侯友宜今天與監護兒一起用餐，頻頻幫夾菜，還拿到小朋友親手寫的卡片。記者江婉儀／攝影
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新北市板橋區的重慶秦媽火鍋店，響應「好日子愛心大平台」，今天邀請120名由新北市...
新北市板橋區的重慶秦媽火鍋店，響應「好日子愛心大平台」，今天邀請120名由新北市監護、安置兒少及照顧者，在舒適的用餐環境下品嘗道地重慶火鍋。記者江婉儀／攝影
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侯友宜今天與監護兒一起用餐，頻頻幫夾菜，還拿到小朋友親手寫的卡片。記者江婉儀／攝...
侯友宜今天與監護兒一起用餐，頻頻幫夾菜，還拿到小朋友親手寫的卡片。記者江婉儀／攝影
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侯友宜愛心
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